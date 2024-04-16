22.9%人感極高壓力 近四成DSE考生憂未來出路

中學文憑試(DSE)主要科目上周起陸續開考，今日將舉行公民與社會發展科考試。學友社3月訪問了107間中學的651名中六應屆考生，結果顯示，考生壓力平均分為6.77分(10分為極大壓力)，較2022年(7.87分)及2023年(7.01分)持續回落；惟當中22.9%考生感到「極高壓力」(9至10分)，較往年增加0.2個百分點，反映有考生壓力長期高企。

調查亦發現，39.5%考生認為未來出路令他們感到極大壓力，較去年的33.7%增加近6個百分點；其次是溫習/準備時間不足(32.6%)及自我期望(31.5%)。另有83.2%人感到身心疲累、65.4%在備試期間沒有充足的睡眠、57.2%無適切時間管理，均比去年多；感到容易情緒波動人數略減，但仍有64.1%。