22.9%人感極高壓力 近四成DSE考生憂未來出路

中學文憑試(DSE)主要科目上周起陸續開考，今日將舉行公民與社會發展科考試。學友社3月訪問了107間中學的651名中六應屆考生，結果顯示，考生壓力平均分為6.77分(10分為極大壓力)，較2022年(7.87分)及2023年(7.01分)持續回落；惟當中22.9%考生感到「極高壓力」(9至10分)，較往年增加0.2個百分點，反映有考生壓力長期高企。
調查亦發現，39.5%考生認為未來出路令他們感到極大壓力，較去年的33.7%增加近6個百分點；其次是溫習/準備時間不足(32.6%)及自我期望(31.5%)。另有83.2%人感到身心疲累、65.4%在備試期間沒有充足的睡眠、57.2%無適切時間管理，均比去年多；感到容易情緒波動人數略減，但仍有64.1%。
考生對今年首次開考的公民科所帶來的壓力分數僅4.2分，較3個核心科和選修科(6.2至6.8分)低。學友社學生輔導顧問吳寶城指，公民科壓力分數較低，或因該科考核方式只設「達標」與「不達標」，而各大專校的一般入學要求亦只需「達標」，加上公民科的考試內容較以往通識科相對簡單，故考生信心較大。
紓壓靠聽音樂上社交媒體
至於紓壓方法，大部分考生依靠聽音樂(87.4%)、瀏覽社交媒體(76.9%)及玩電子遊戲(63.6%)等自我調適方法；而尋求親友協助及找老師傾訴兩項較往年均有所提升，反映考生在今年較積極願意向他尋求他人意見。
學友社執行總監梁國成建議考生可先盡力應對考試，在完成文憑試後，再預算個人表現，作出及調整升學規劃方案，繼而尋找正確的升學及出路資訊，為放榜做好準備。