23條立法不會「倒自己米」 林定國：點解聽到兩個數字就緊張

《基本法》第23條立法進度備受關注。律政司長林定國表示，《港區國安法》不是取代《基本法》23條立法，當局會參考其他地方的法律制度、法律傳統和當地情況，找出最適合香港、配合國家需要的道路。他又認為，2003年期間，本港社會對23條立法是杯弓蛇影，並反問：「點解聽到兩個數字就緊張？」 強調23條立法時不會「倒自己米」，期望可今年或明年完成。

林定國昨在一個電台節目表示，《港區國安法》不是取代《基本法》23條立法，因《港區國安法》涵蓋4類罪行，而《基本法》23條針對7類罪行，相比之下，《基本法》有5類罪行未處理。他又指，《基本法》23條立法是中央交給特區的責任，以維護國家安全，他看不到有大問題。

林定國稱，20多年前因為種種原因未能立法，是當時的社會環境和某些言論令部分人焦慮。惟他認為，有時是杯弓蛇影，並反問：「點解聽到兩個數字就感到緊張？」他強調，社會不可以負面情緒，掩蓋理性分析的重要性。

如有人鬧他「絕對無能」 不相信會被捕

林定國又表示，香港堅持法治，尊重人權自由，不會「倒自己米」，23條立法時必定會堅持法治的原則，在維護國安和保障人權自由之間取得平衡，不應認為兩者必然有衝突。他稱，當局會參考其他地方的法律制度、法律傳統和當地情況，找出最適合香港、配合國家需要的道路。他期望，23條立法可於今年、最遲明年完成。

至於有市民仍對港區國安法仍有疑慮，他表示：「你大大聲喺天星碼頭講『香港獨立』，咁就梗係唔得啦！你無端端點解講呢番說話先！你係咪好想講呢樣嘢呢？你為乜先？但你講其他嘢，鬧邊個都好，你今日出嚟鬧林定國，係一個絕對無能嘅律政司長，我唔相信有人拉佢。」他又指，現時國際環境複雜，西方或外地媒體，以至個別政客或政府或有其政治目的。而本港近年出現移民潮，林定國指尊重每個人的決定，但要平衡選擇是基於甚麼原因和有否計算後果，選擇後就很難「返轉頭」。