23條立法全速推 若涉勾結境外勢力罪加一等 澄清不會禁社交媒體在港運作

本港《基本法》23條立法工作如火如荼，政府表示或採納部分從公眾諮詢收集的意見，包括考慮干犯危害國家安全者，若涉及勾結境外勢力應屬罪加一等、制定措施保障處理國安案件或工作的人員，以及在「國家秘密」相關罪行加入「公眾利益」免責辯護等。當局強調，可「斬釘截鐵」澄清不會禁止社交媒體在港運作，又認為可針對潛逃人士制定相應措施，如撤銷其在港護照和專業資格等，「盡一切方法，令佢為行為付出代價。」 攝影：陳奕釗 立法會保安、司法及法律事務委員會和23條立法相關事宜小組委員會昨舉行聯席會議，保安局和律政司以172頁文件總結公眾諮詢結果。當局表示，會參考並把合適建議納入條例草案，包括干犯危害國家安全罪行時，若涉勾結境外勢力應罪加一等、與「國家秘密」相關罪行加入與「公眾利益」相關免責辯護等。

「公眾利益」免責辯護門檻應該很高 有意見認為，禁止非法管有和披露國家秘密的規管範圍，應擴大至包括官員及其家屬私生活、喜好和家庭狀况等，以及把「公務人員」定義一併涵蓋政府服務提供者或營運香港基礎設施的機構。有公眾亦提出，記者專業身份若無官方機構審批和確認，將致任何人都可成為記者和利用新聞自由、公眾利益豁免或阻礙執法。當局指，會考慮公職人員或政府承辦商非法披露以其身份取得、屬「國家秘密」的資料屬罪加一等，又強調「公眾利益」免責辯護須屬很重大的公眾利益、門檻應該很高，而非單純滿足公眾好奇心。 政府亦接到意見指，應採用撤銷專業資格、「吊銷護照」等方式，防止疑犯潛逃海外，以及透過剝奪政治權利作為違反23條人士的處罰、禁止有外國國籍司法機構人員或代表參與涉及23條的調查和審判等。保安局長鄧炳強於立法會聯席會議表示，認為有必要考慮延長被捕人扣留時間，因目前扣留48小時後若缺乏檢控證據，被捕人便可擔保從而潛逃，又稱可考慮撤銷潛逃人士在港護照、減省原有福利和取消專業資格等，「盡一切方法，令佢為行為付出代價。」 鄧炳強促《彭博》自行修正假新聞 有公眾向政府建議，要求Facebook、YouTube等網站撤出香港市場，以及禁止在香港使用Telegram和Signal等加密通訊軟件。新民黨葉劉淑儀在會上關注，《彭博》報道指23條將禁用有關社交媒體，指她已收到很多「恐慌性關注」，包括來自杜拜的朋友，更有人揚言若屬實，子女及優才不會來港。律政司長林定國指，可以「斬釘截鐵」澄清港府絕無任何意圖禁用，因社交媒體屬工具，政府不會阻止工具存在，強調只是針對有人利用、誤用或濫用作散播危害國安資訊，文件則只是引述有關意見。身兼應變反駁隊隊長的鄧炳強希望，《彭博》看到澄清後會自行修正假新聞，否則只會進一步令公信力流失。政府其後發稿，對有關錯誤報道表示強烈不滿和譴責，並在內文形容「假新聞」已影響其可信性和公信力，要求《彭博》須確保往後23條立法相關報道要公正、持平，以免任何讀者受進一步誤導。

葉劉淑儀

「我收好多恐慌性嘅回應，包括杜拜嘅朋友，問我係咪YouTube同Facebook都ban(禁用)喇。有人話佢啲仔女唔返嚟喇，優才唔嚟喇。」 林定國

「可以好斬釘截鐵咁講，

絕對冇任何嘅意圖去禁制任何社交媒體。」 鄧炳強

「我係應變反駁隊隊長，我都想講我留意到無論有任何機會，我哋出咗一啲諮詢，我發覺好多人特登揀一句、兩句出嚟，誤導市民……我相信香港市民眼睛雪亮，係會睇得出邊啲係假新聞、假消息。」