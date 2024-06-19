23條立法專責小組獲「行政長官表揚榜」 李家超：功不可沒

《基本法》第23條立法於3月19日正式通過，特首李家超昨宣布，今屆「行政長官表揚榜」得主是由律政司、保安局和警務處組成的「《基本法》第23條立法專責小組」。他稱讚這支跨部門專責小組高效專業、決心堅定，在香港實現由治及興上功不可沒；樹立了公務員優秀的榜樣，獲頒「行政長官表揚榜」是實至名歸。 李家超昨出席行政會議前表示，香港光榮完成《基本法》23條立法，形容是「等待26年8個月19日的歷史使命」，補充特區維護國家安全的短板，是香港由治及興征程上的重要里程碑，專責小組功不可沒。

他續指，專責小組籌辦30場諮詢會向各界解說，分析逾1.3萬份意見書，在諮詢期完結後9日，便將條例草案定稿；在立法會的會議中，回答上千條問題，提出91項修訂。他又指，專責小組針對外部勢力肆意干預，以強大理據回應，是他心中的英雄，是特區的衛士。 律政司長林定國表示，3個部門的同事各司其職、合作無間，以高度專業和堅定決心完成了這項重要的歷史任務。他又特別表揚律政司的同事，以豐富的法律知識和扎實的專業能力，提供為專責小組的工作提供寶貴的法律意見和建議。

公務員事務局長楊何蓓茵恭賀專責小組榮登「行政長官表揚榜」。她指，專責小組努力不懈工作、眾志成城，高效提速完成《基本法》第23條立法的歷史任務，彰顯公務員團隊有魄力、有決心，無懼挑戰，堅定不移維護國家安全，是值得公務員同事學習的傑出榜樣。 廖李可期：感謝行政長官以至社會的支持 專責小組代表兼時任保安局副秘書長廖李可期對專責小組能夠榮登新一輪「行政長官表揚榜」深感榮幸。她稱各部門各司其職，律政司負責處理相關的法律事務、草擬條例草案和提供法律意見；保安局是負責維護國家安全法律的政策局；警務處則是維護國家安全法律的主要執法機關。