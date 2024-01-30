23條立法懶人包｜一文看清諮詢文件9章重點　擬訂「叛國」、「竊取國家機密」及「境外干預」罪 (附連結)

提及立法原則、香港憲制責任、《基本法》23條本地立法的必要性，以全面應對香港現在和未來可能出現的危害國家安全風險，以及全面落實《5.28 決定》及《香區港國安法》所規定的憲制責任及義務。

23 條立法｜ 第 3 章：叛國及相關行為

涉及叛國行為，建議完善現行《刑事罪行條例》中的「叛逆」及相關罪行，包括以現行的「叛逆」罪作為藍本訂立「叛國」罪，並涵蓋意圖危害國家主權、統一或領土完整而使用武力或威脅使用武力的行為；將現時為普通法罪行的「隱匿叛國」罪行編纂為成文法則，若知情不報屬犯罪，但若被傳媒廣泛報道則毋須通知警員；以及完善現行的「非法操練」罪，禁止接受或參與涉及境外勢力軍事練習等。

23 條立法｜ 第4章： 叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的行為

建議引入叛亂罪，令叛亂行為得以有效防範；另完善現行的「煽惑叛變」罪，包括明確「叛變」的定義，以建議調整「煽惑叛離」相關罪行，並擴闊範圍，將「煽惑叛亂罪」對象由警員擴至制定政策的公職人員等。