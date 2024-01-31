23條立法重來 增境外干預罪 諮詢30日 李家超：必須做 盡快做

相隔22年，政府再次就《基本法》第23條立法展開公眾諮詢，為期30日。合共9章的諮詢文件，建議修改現行多項法例外，包括將「叛逆罪」改稱「叛國罪」；2003年曾被抽走的「隱匿叛國」罪編纂為成文法則。建議訂立新法例方面，包括訂立「境外干預」罪、新增針對電腦或電子系統危害國家安全的行為。此外，「煽惑離叛」罪涵蓋的對象亦擴大至各類公職人員，並建議引入「叛亂」罪。行政長官李家超表示，基本法23條立法「必須做」及「盡快做」，是特區政府的憲制責任；又指涉違23條被捕者不會送往內地受審。對於今次立法諮詢期較2003年的短，李家超表示社會對23條立法已有共識，又強調國安的重要性，早一日立法就早一日減少風險。

李家超、律政司長林定國及保安局長鄧炳強昨出席記者會，介紹立法及諮詢工作。李家超表示，香港回歸26年，特區政府仍未履行訂立23條的憲制責任，而人大《528決定》和《香港國安法》再次強調盡快完成立法。他又指，香港經歷2019年事件，明白維護國安的重要性，加上地緣政治日益複雜，必須盡快修補這塊「短板」。2003年23條立法時設有3個月公眾諮詢期，而今次只有1個月，被問到是否「走過場」，李家超稱諮詢文件已仔細羅列內容，好讓市民明白；又指地緣政治複雜，任何敵對行為隨時出現。雖然社會看似恢復平靜，但港獨思潮仍在，立法才符合港人利益。

林定國表示，特區政府維護國家安全的本地法律和普通法制度，必須與《香港國安法》緊密銜接、兼容和互補，形成維護國家安全的有效法律體系。他續指，《香港國安法》第62條訂明，香港本地法律規定與本法不一致的，適用本法規定，所以第23條本地立法必須與《香港國安法》一致，才能完善執法權力及訴訟程序。



此外，文件亦建議將2003年23條立法爭議後期被「抽走」的「隱匿叛國」罪編纂為成文法則，如某人知悉另一人已犯、正犯或即將犯「叛國」罪，而除非該犯罪事宜已被公開，該人須在合理切實可行範圍內，盡快向警務人員披露該犯罪事宜，否則即屬犯罪。 「煽惑離叛」對象擴至公職人員 建議新增的法律中，包括第7章的建議訂立「境外干預」罪。在諮詢文件中，政府參考了英國、澳洲，以及新加坡的法例，而新增罪行所針對的行為包括干預特區選舉、影響立法會履行職能等17項罪行。此外，針對第4章的「叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的行為」，會修訂現行《刑事罪行條例》，由原本煽惑警務人員、飛行服務隊成員，以及輔助警察等成員，擴闊至負責制定和執行政策、維持公共秩序、管理公共財政、維護司法公正，以及具有針對政府部門法定調查權力的公職人員等。

針對第6章的「危害國家安全的破壞等活動」，除新增「危害國家安全的破壞活動罪」外，亦建議新增針對電腦或電子系統作出危害國家安全作為的罪行，情況包括「在明知沒有合法權限並意圖危害國家安全的情況下，就某電腦或電子系統作出某作為，而該作為危害(或相當可能危害)國家安全。」此外，文件亦建議引入「判亂」罪，針對的行為包括「加入與中國武裝力量進行武裝衝突的武裝力量，或作為其中一分子」等合共3項行為。 李家超：無意危害國安便毋須顧慮 被問到外國政客就香港判決或法律發聲明會否違反23條，李家超指，政府樂意接受大眾批評，會視乎對方「意圖」及「用心」，強調23條是防止「有意圖」及「別有用心」的人，如無意危害國安便毋須顧慮。他又指，會針對外國領事及商會作解說，讓他們明白立法對營商環境的好處。