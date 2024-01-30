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2024-01-30 11:04:00

23條立法｜今展開立法公眾諮詢至2月28日　倡引入叛亂罪等　李家超：犯法視乎用心意圖 (持續更新)

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李家超宣布，《基本法》23條立法公眾諮詢今日起展開。(林靄怡攝)

李家超宣布，《基本法》23條立法公眾諮詢今日起展開。(林靄怡攝)

【1月30日更新】特首李家超宣布今日正式展開23條立法的公眾諮詢，稍後公布諮詢文件，並在今日下午去立法會作詳細解釋。他強調23條立法必須做，並要盡快做，重申是憲制責任，2019年「黑暴」事件可見，國家安全風險是真實的。

李家超說立法工作將涉及修改一些現行法例，將一些普通法罪行改為成文法，文件會給予一些外國例子作為參考，以及解釋一些現行法制的不足。他強調「一國兩制」方針的最高原則，是維護國家主權、安全及發展利益；依法保障人權及各項自由；與其他香港法律渾然一體；綜合考慮香港現時法律、實際情況及外國相關法律。

律政司司長林定國指，立法工作要盡快完成，這是明文規定的法律責任，而且香港面對實質的國安風險。全國人大5.28決定的重點，包括建立維護國安的機構和執行機制。《香港國安法》第3條款重申，香港附有維護國家安全的責任。此外行政立法司法機關，應按本法規定，有效懲治危害國安活動。

林定國指，香港國安法直接涵蓋23條規定的兩項罪行，即顛覆國家政權和分裂國家罪，毋須再進行立法，但也要禁止其他未涵蓋的行為。本地法律和普通法制度必須與國安法緊密銜接及兼容互補。立法工作亦要完善執法權力及訴訟程序。他強調大部分的權利和自由，都並非絕對權力和自由，他舉例說根據公民權利和國際權利政治公約，言論集會和結社自由都可以因為保障國安全正當理由，根據法律受到一定限制，香港國安法第二條都訂明，任何人行使權利和自由，都不得違背基本法第一條和第十二條，該兩條是《基本法》的根本性條款，說香港特區是中國人民共和國不可分裂的部分。

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保安局長鄧炳強指，諮詢文件分9章。第1、2章提及憲制責任、立法的必要性，考慮因素和研究方法。第3至7章是就罪行方面提出的建議，大部分都是完善現行法例，亦會按香港實際情況需要，新增一些罪行。

其中第3章涉叛國，涉及完善《刑事罪行條例》第1至第9條，例如修改一些不合時宜的提述，如殖民管治時間的用字；第4章涉及叛亂罪，同樣要完善現行《刑事罪行條例》，另亦要調整煽惑叛離相關罪行，要擴闊範圍，「煽惑叛亂罪」對象由警員擴至制定政策的公職人員。

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其中第3章涉及叛國，涉及完善《刑事罪行條例》第1至第9條，例如一些不合時宜的提述，如殖民管治時間用字，並會建議「煽惑叛離罪」的煽惑對象，由警員等擴闊至制定和執行公共政策的公職人員。

第5章是國家機密方面，涉及完善《官方機密條例》，詳細定義國家機密，禁止非法獲取、管有、披露國家秘密。

第6章是間諜相關罪行，同樣是完善《官方機密條例》，禁止在外部勢力影響下發布虛假、誤導資訊等。

第7章涉及「境外干預罪」，禁止任何人透過境外活動破壞香港事務，包括司法決定、選舉等。政府亦會完善現行《社團條例》，與外國或台灣政治性組織聯繫會受到限制，亦會新增防止電腦或電子系統危害國家安全。

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鄧炳強表示，建議立法基礎包括外國法律、適用香港的法律、香港實際情況，同時借鑑其他地方的法例，不會將外國法律全搬到香港，外國沒有的法律，如果在香港管用，都會採納。

諮詢期由今日開始至2月28日，文件將在保安局網頁公開。

諮詢期一個月較03年短   李家超：長度適合

被問到為何諮詢期只有一個月，較2003年短，以及是否針對英美等國家時，李家超認為諮詢期長度是「適合的」，因為諮詢文件中已清晰列明立法原因，又指社會對立法已有共識，加上香港經歷2019年港版顏色革命，任何國安的敵對行為可以隨時出現，「呢個短板，早一日增咗佢，早一日少風險」，他強調諮詢工作認真，會充分考慮市民意見，會審視市民哪些意見有助補短板、不足，及真的是為國安好。李家超續指，政府現在開始草擬法律，期望可盡快完成立法工作、提交予立法會審議等工作，重申「早一日完立法，早一日減少風險」。

他強調立法非為了針對某些國家，而是為了保護自己國家，指自己希望能與不同國家和平共處，但當其他國家「犯我」時，也需要保護自己。

李家超又說，23條立法不涉及將在港被捕人士送往內地，強調任何人對政府批判是容許，負面和正面意見政府都要聽，香港要有不同聲音。被問到外國政客經常就香港法院判決發聲明，會否違反23條。李家超指，立法為防止「有意圖」、「別有用心」的人，強調標準是清晰的。他又引述德國商會稱沒意圖危害國安，故立法後對他不會有影響。他認為，無論本地或外國人士有任何意見，若沒意圖危害國安便不需顧慮，普羅大眾毋須擔心。

對於有否評估過23條立法會對經濟或股市影響，以及會否再次引來移民潮等，李家超重申股市波動有好多因素，包括環球利息、地緣政治和地區衝突等，強調若無安全環境，經濟發展是空中樓閣和虛假，又認為人的流向必然是去安全和穩定的地方，香港若有安全穩定的環境，相信有助吸引人的流向。

至於警方會否像03年般容許反對23條立法的遊行，李家超重申遊行示威是香港市民合法的權利，現在享有，將來亦享有，惟行使任何權利和自由時，必須要守法，政府會全面保障市民在港以法享有的合法權益。

23條立法｜李家超今早主持記者會　交代立法公眾諮詢

【1月30日更新】政府表明今年會完成《基本法》第23條本地立法工作，特首李家超今早(30日)10時將在政府總部主持「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法公眾諮詢」記者會，律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強亦會出席。行政會議今日則不會舉行會議。

消息指，政府計劃以藍紙草案形式諮詢，即是經過討論和修訂後，政府會草擬正式條例草案。據報因當局期望立法工作愈快愈好，亦要做得穩妥，完成拖延多年的「憲制責任」。政府早前亦向立法會提交本立法年度立法議程，包括《基本法》第23條立法，不過文件無列明確實提交條例草案的時間，只列出會在上半年度或下半年度提交條例草案。

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