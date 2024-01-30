23條立法｜今展開立法公眾諮詢至2月28日　倡設叛亂境外干預罪等　李家超：犯法視乎意圖 (更新)

第4章涉及叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的行為，當中會建議「煽惑叛離罪」涵蓋的煽惑對象，由警員等擴闊至制定和執行公共政策的公職人員等，另仿傚其他國家法律引入叛亂罪，處理危害國家主權、統一或領土完整等暴動行為、內亂或武裝衝突。

23條立法的諮詢文件分9章，保安局長鄧炳強指第1及2章提及憲制責任、立法的必要性，考慮因素和研究方法。第3至7章是就罪行方面提出的建議，大部分都是完善現行法例，亦會按香港實際情況需要，新增一些罪行。其中第3章包括叛國及相關行為，完善現行《刑事罪行條例》涉及完善《刑事罪行條例》第1至第9條，包括一些不合時宜的提述，如殖民管治時間用字，並會納入叛國的相關行為，如危害國安分子接受或參與境外勢力的操練。

【 1 月 30 日更新】 政府計劃在今年內完成《基本法》23條立法工作。特首李家超今(30日)宣布展開23條立法的公眾諮詢至2月28日，稍後在保安局網頁公布諮詢文件，並在下午去立法會作詳細解釋。他強調23條立法「必須做、盡快做」，重申23條立法是，2019年「黑暴」事件可見，國家安全風險是真實的，又說會依法保障人權及各項自由，觸犯23條立法與否會視乎用心和意圖。對於政府有否評估23條立法會對經濟或股市影響，以及會否再次引來移民潮等，李家超表示經濟發展和人民流向都需要穩定環境。

23條立法｜ 不誠實取用電腦基礎上引入針對危害國安行為

第5章為竊取國家機密及間諜罪行，定義國家秘密行為，就保護國家秘密訂立相關罪行等，禁止非法獲取、管有、披露國家秘密，至於間諜罪就禁止任何人在外部勢力影響下發布虛假、誤導資訊等。第6章為危害國安的破壞等行為，在不誠實取用電腦基礎上引入新罪行，針對危害國安的破壞行為，透過電子系統危害國安行為等。

第7章涉及「境外干預罪」，禁止任何人透過境外活動破壞香港事務，包括選舉、立法及司法決定，以及中央和香港特區與任何外國或內地地區關係的行為。政府亦會完善現行《社團條例》，與外國或台灣政治性組織聯繫會受到限制。第8章則建議為上述某些罪行訂立相稱的域外效力，並會考慮國際法原則、國際慣例、《港區國安法》罪行的域外效力規定、以及香港與外國的做法。

最後第9章提出辦理國安案件的經驗所揭示的短板和不足，例如在複雜的國安案件中，警方需要比一般案件用較詳時間搜證和起訴，對此政府歡迎市民提出意見。鄧炳強補充，23條立法建議基礎包括外國法律、適用香港的法律、香港實際情況，同時借鑑其他地方的法例，不會將外國法律全搬到香港，但外國沒有的法律，如果在香港管用都會採納。

李家超指，今次立法工作將涉及修改一些現行法例，將一些普通法罪行改為成文法，文件會給予一些外國例子作為參考，以及解釋一些現行法制的不足。他強調「一國兩制」方針的最高原則，是維護國家主權、安全及發展利益；依法保障人權及各項自由；與其他香港法律渾然一體；綜合考慮香港現時法律、實際情況及外國相關法律。

律政司司長林定國就說，香港面對實質的國安風險，23條立法會與《港區國安法》緊密銜接及兼容互補，並指大部分的權利和自由，都並非絕對，例如根據公民權利和國際權利政治公約，言論集會和結社自由都可以因為保障國安全的正當理由，從而依法受到一定限制，而《港區國安法》第二條都訂明，任何人行使權利和自由，都不得違背《基本法》第一條和第十二條的根本性條款，指明香港特區是中華人民共和國不可分離的部分。

23條立法｜在港審理不「送中」 李：立法 非針對個別國家

被問到為何今次諮詢期只有一個月，較2003年短，以及是否視英美等國家為敵人時，李家超辯稱諮詢期長度是「適合的」，又指社會普遍對23條立法已有共識，加上香港經歷2019年港版「顏色革命」和「黑暴」，認為「大家都體現到國家安全需要維護的重要性」。他強調立法並非為了針對個別國家，而是為了保護自己，指自己希望能與不同國家和平共處，他不希望人家「犯我」，但當其他國家「犯我」時，就有充分的法律基礎，保護自己。

李家超又說，23條列明案件在香港審理，不會將被捕人送往內地，並指任何人對政府批判是容許，負面和正面意見政府都要聽，香港要有不同聲音。被問到外國政客經常就香港法院判決發聲明，會否違反23條。李家超指，立法為防止「有意圖」、「別有用心」的人，強調標準是清晰的。他又引述德國商會稱沒意圖危害國安，故立法後對他不會有影響。他認為，無論本地或外國人士有任何意見，若沒意圖危害國安便毋須顧慮，普羅大眾亦毋須擔心。

23條立法｜會否再掀移民潮 李： 人必 然是去安全地方

對於有否評估過23條立法會對經濟或股市影響，以及會否再次引來移民潮等，李家超重申股市波動受好多因素影響，包括環球利息、地緣政治和地區衝突等，強調若無安全環境，「都是虛假的、都是空中流閣，都是在浮沙上建立的一些假象」，又認為人的流向必然是去安全和穩定的地方，香港若有安全穩定的環境，相信有助吸引人的流向。

至於警方會否像03年般容許反對23條立法的遊行，李家超重申遊行示威是香港市民合法的權利，現在享有，將來亦享有，惟行使任何權利和自由時，必須要守法，政府會全面保障市民在港以法享有的合法權益。