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2024-01-30 13:54:55

23條立法｜保安局：所訂立罪行不具追溯力　市民權利自由受更大保障

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23條立法｜保安局表示，立法所訂立的罪行不會有追溯力，說立法後市民的權利和自由會受到更大的保障。(資料圖片)

23條立法｜保安局表示，立法所訂立的罪行不會有追溯力，說立法後市民的權利和自由會受到更大的保障。(資料圖片)

特首李家超今(30日)宣布，由即日起至2月28日，展開《基本法》23條立法諮詢，並會向市民解說。保安局在其網站，製作了一系列「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法」的問與答，其中談到追溯期等問題，保安局解釋今次立法所訂立的罪行不會有追溯力，符合《香港人權法案》第12條的規定，又說立法後，市民的權利和自由會受到更大的保障。

23條立法｜保安局網站製作了一系列「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法」的問與答。 23條立法｜保安局網站製作了一系列「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法」的問與答。 李家超宣布，《基本法》23條立法公眾諮詢今日起展開。(林靄怡攝)

23條立法｜與外國日常交流不受影響

至於23條立法會否影響與外國的日常交流，保安局表示香港是國際化的城市，與其他國家、地區以及相關國際組織有密切的來往和聯繫，強調這些正常的交流受《基本法》和香港特區本地法律的保護，23條立法旨在防範、制止和懲治的危害國家安全的行為和活動，與正常的對外交流有明顯區別，奉公守法的人不會誤墮法網。

對於23條立法會否對市民的權利和自由有影響，保安局指維護國家安全立法針對的是極少數危害國家安全的人，目的是要保護廣大香港市民生命、財產、自由和權利，強調完成23條立法後，市民的權利和自由會受到更大的保障，惟當局又指根據《基本法》和有關國際公約的規定，一些權利和自由是可以為達致保障國家安全等正當理由，根據法律受到必要的限制的。

23條立法｜指立法令香港營商環境更穩定

被問到立法會否影響香港經濟自由度及國際金融中心地位，保安局表示自《港區國安法》實施以來，投資者對香港的信心沒有因為《港區國安法》而有半點動搖，金融業的發展非常暢旺。當局又說，制定《基本法》第23條立法，能進一步完善維護國家安全的法律體系，令香港特區營商環境更為穩定，法治得到進一步保障，有利香港特區的投資和金融市場發展。

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23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片)
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