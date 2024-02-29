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2024-02-29 13:06:02

23條立法｜保安局：收逾1.3萬份意見98.6%支持　逾10份反對來自境外反華組織或潛逃者

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23條立法｜保安局表示23條立法諮詢收逾1.3萬份意見，98.6%支持。(資料圖片)

23條立法｜保安局表示23條立法諮詢收逾1.3萬份意見，98.6%支持。(資料圖片)

《基本法》23條立法公眾諮詢昨日結束，保安局今(29日)表示，初步數字顯示，截至昨日，政府一共收到13,147份意見，當中有12,969份支持及提出正面意見(佔總數約98.6%)，反對建議為93份(佔總數0.71%)，其中超過10份是來自境外反華組織或潛逃外國人士。保安局認為結果可見23條立法建議獲大部分巿民支持。

23條立法｜政府公眾諮詢昨日結束。(資料圖片)

23條立法｜政府公眾諮詢昨日結束。(資料圖片)

23條立法｜保安局：可見獲大部分巿民支持

政府所收到的13,147份意見，主要包括電郵、信件和傳真，其中98.64%支持及提出正面意見；另有85份意見屬單純提出問題，或表達的意見不能反映其立場(佔0.65%)；至於反對建議則為93份(佔總數0.71%)，當中有超過10份是來自境外反華組織或潛逃外國的人。

保安局發言人指，結果可見立法建議獲大部分巿民支持，政府會就所收到的意見，涵蓋立法建議的不同範疇，亦有就諮詢文件的意見以外其他有關維護國家安全的建議，為擬定條例草案的過程提供參考。

23條立法｜指立法過程會反對抹黑  免市民被誤導

局方指，在23條立法過程期間，政府會繼續積極為各界人士進行講解，並主動通過不同渠道發放更多與立法相關的資訊，反駁對23條立法的無理攻擊及抹黑，以正視聽，聲稱避免市民被誤導；而在下一階段會配合立法會的工作，盡早完成23條立法。

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另外，政府收到不同界別、組織及團體在諮詢期間發聲明、文章或聯名致函等方式支持，截至2月27日，數目達512個，保安局說有部分聲明亦以回應公眾諮詢形式提交給特區政府。

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