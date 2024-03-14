23條立法｜修正案刪除禁制潛逃者措施須待半年　擴大對「公職人員」定義

同時，修正案亦提出，若任何人事前跟潛逃者產生合資企業和不動產等的合約、協定或義務，因潛逃者的戶口已被凍結不會因而得益，所以不會視為違法。

另外，修正案第19條有關「煽惑公職人員離叛」的條文，政府修正「公職人員」的定義，列明行政長官會同行政會議如合理地認為，將屬某類別的人士指明為公職人員，是維護國家安全所需者，則可藉在憲報刊登的命令，將屬該類別的人士指明為公職人員。

23條立法｜政府指 擴大「公職人員」定義 具前瞻性

政府解釋，有關「公職人員」定義的修訂，應多名議員在審議條例草案時向政府表達强烈意見，認爲某些公營機構對特區的安全或重要利益有重要影響，該等機構人員若被煽惑離叛，可能造成國安風險，亦有一些公營機構或有較大機會接觸國家秘密，現時草案沒有將該等機構人員納入「公職人員」定義内。政府認為，擴大「公職人員」的適用範圍的建議是「具前瞻性」，「機制可更有效地執行條例」，因此提出相關修訂。