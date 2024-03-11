23條立法｜倡「行動限制令」規管保釋者　鄧炳強：現階段無意使用電子腳鐐

政府正就《基本法》23條立法，立法會相關的《維護國家安全條例草案》法案委員會繼續馬拉松式開會審議。在第四日的會議上，提到草案針對危害國家安全罪行的被捕人，警方可在現有48小時羈留期的基礎上，向法院提出申請延長最多14日，即最多羈留16日。律政司司長林定國指，參考其他司法管轄區的做法，並非全部都有法庭參與當中，本港由法院決定是否延長羈留期，可確保不是由執法機關獨行獨斷。 林定國：延長羈留時間有明確原則 條文亦列明「因應危害國家安全情況，可限制諮詢相關個別律師」。林定國解釋是限制被羈留人士，在羈留時間內的諮詢，限制有律師以諮詢為名，通風報信、毀滅證據、妨礙司法公正等，條文不影響相關人士在其他階段諮詢律師的權利。

潛逃6個月始取消護照 議員批太長 懷疑干犯危害國家安全的被捕人，草案提出不論是否在須擔保情況下釋放，都可由警方向法庭申請施加「行動限制令」，包括須居住指明地方或禁止聯絡特定人士等。「A4聯盟」楊永杰建議條文「加辣」，考慮用電子設備監控保釋人士，如電子腳鐐，經民聯林健鋒亦指過往不時有獲保釋者潛逃，引述有市民認為應更嚴厲。 保安局局長鄧炳強回應稱，考慮到香港的人權狀況，現階段未考慮要求保釋者戴電子腳鐐，又指「踢保」人士違反限制令最高可判監一年，相信某程度上已經可以堵塞以往風險，形容整體條文是「組合拳」。