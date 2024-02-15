23條立法｜公務員一向遵守保密原則　楊何蓓茵：竊密罪不會增壓力

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員一向遵守保密原則，不認爲政府現作公眾諮詢的《基本法》23條建議訂立「竊取國家機密」罪，會令公務員壓力大。她又指將盡快公布更新《公務員守則》定稿，重申公務員在私人場合評論政府政策，不是「萬應免死金牌」。
楊何蓓茵接受傳媒訪問時表示，公務員一向都要遵守保密原則，只能在核准範圍內，使用因工作而取得的機密資料，不認為公務員對23條有擔憂。她強調公務員一向有保密要求，他們也習慣了遵守這個要求，對於遵守這個要求的意識亦高，故不覺得公務員有大的壓力或憂慮，會令公務員更小心。她指公務員並非不小心，而是一向都很小心，將來也看不到會有甚麼變化。
私人場合評論政策 非「萬應免死金牌」
楊何蓓茵指，局方去年年底發布更新《公務員守則》諮詢稿，已列明公務員有責任維護國家安全，政府共收到40多份意見。對於有公務員團體關注，工會爭取薪酬待遇，及公務員以私人身份在社交網站表達對政策不滿，會否違反《守則》，楊何蓓茵解釋私人場合並非公務員的「萬應免死金牌」，越高級的公務員就要越小心， 「不是說我在私人場合發表言論，就是萬應的『擋箭牌』或『免死金牌』。現時我們也收很多投訴，不論市民具名或匿名，或公務員之間的投訴也有，所以未來不會因為有更新版《公務員守則》，就多了或少了（投訴）。」
未來晉升參考國安培訓表現
楊何蓓茵又指，未來會加強公務員的國家安全培訓，目前首長級公務員必須到內地出席國情研習班的要求，將擴展至中級公務員，當局考慮公務員晉升時，會參考公務員在培訓課程的表現，包括是否積極及熱衷。