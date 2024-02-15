23條立法｜公務員一向遵守保密原則　楊何蓓茵：竊密罪不會增壓力

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員一向遵守保密原則，不認爲政府現作公眾諮詢的《基本法》23條建議訂立「竊取國家機密」罪，會令公務員壓力大。她又指將盡快公布更新《公務員守則》定稿，重申公務員在私人場合評論政府政策，不是「萬應免死金牌」。

楊何蓓茵接受傳媒訪問時表示，公務員一向都要遵守保密原則，只能在核准範圍內，使用因工作而取得的機密資料，不認為公務員對23條有擔憂。她強調公務員一向有保密要求，他們也習慣了遵守這個要求，對於遵守這個要求的意識亦高，故不覺得公務員有大的壓力或憂慮，會令公務員更小心。她指公務員並非不小心，而是一向都很小心，將來也看不到會有甚麼變化。