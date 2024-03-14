23條立法｜匿藏6個月不論在港否可視潛逃者　受禁組織「另起爐灶」可再禁制

立法會法案委員會完成23條草案逐條審議，全體委員均支持政府提出的修正案及盡早恢復二讀，法案委員會主席廖長江爭取在明日(15日)的內務委員會作口頭匯報。委員會今日(14日)審議修正案時，當局強調不論是否離港，只要匿藏在某個地方而6個月未有出現也可視為潛逃，又說受禁組織「另起爐灶」不論是否指明為影子組織，當局也可以再禁制。

立附屬法例助執行屬常見做法 《維護國家安全條例草案》委員會今日最後一日逐條審議，政府在條文刪去針對潛逃者禁制措施的6個月生效期，「G19」謝偉銓認為若涉案人只是匿藏而不知是否仍在香港特區，6個月都不出現是否適用於保安局長的「合理地相信」而可視為潛逃者，保安局副秘書長廖李可期同意說法與立法概念相符。

為更有效實施《港區國安法》關乎國安公署的條文和人大《5.28決定》，修正案賦權特首會同行政會議可訂立23條附屬法例，違者最高罰款50萬和監禁7年，會上多名委員都支持修正。署理律政專員蕭敏鏇強調做法在港常見，因細微執行細節或行政規例等不宜寫入主體法例，有關細節可由立法會授權行政機關訂立。 委員倡條文用「看似」取代「顯示」 當局又在修正案新增條文規管受禁影子組織，若一個組織顯示其是另一組織，即屬另一組織的影子組織，謝偉銓關注「顯示」一詞有否客觀要求，民建聯黃英豪更提出用「看似」一字，能否令政府更易蒐集證據。蕭敏鏇指，由於組織被禁止運作後即屬已解散，「顯示」一詞可同時包括成員以語言、行為明示或隱示方式，表達其正以該組織身份行事。不過她認為「看似」定義太闊，因該人士要有主動的行為去顯示代表該組織，「如果你話佢乜都唔做、睇佢就似，可能就闊咗啲。」

選委界陳紹雄和新民黨葉劉淑儀同樣關注，如何處理以不相干名字「另起爐灶」的不法分子，經民聯盧偉國更指如果有關影子組織並無明示或暗示與原來組織有關，是否便不能視作影子組織。蕭敏鏇指，若新組織與原來被禁組織相似，保安局長同樣可發出命令禁制新組織，又表示不論是否在網上平台、有否地址，只要是一個組織便適用。 危害國安活動納貨櫃碼頭港交所等 早前有議員關注，對特區安全利益有重要影響的公營機構，其機構人員同樣具被煽惑離叛和披露國家秘密的風險，政府在修正案採納意見，提出賦權特首會同行政會議，把指明類別人士指明為公職人員。當局在危害國安活動損壞或削弱公共基礎設施一項，亦把設施的定義從原先的公共交通設施，再加入「公共交通基礎設施」一詞，涵蓋特區內的公共交通基礎設施及物流，如貨櫃碼頭和港交所等，以及進一步就「公共服務」增加非窮盡例子，以回應議員審議時提出的強烈意見。