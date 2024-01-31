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2024-01-31 11:09:25

23條立法｜國家機密若涉公眾利益可抗辯？湯家驊：法理上不成立

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23條立法｜湯家驊認為若是傷害國家安全的事就不會是公眾利益。(資料圖片)

23條立法｜湯家驊認為若是傷害國家安全的事就不會是公眾利益。(資料圖片)

《基本法》23條立法公眾諮詢展開，當中建議立法禁止竊取國家機密及間諜行為。行政會議成員、資深大律師湯家驊今(31日)在電台表示，留意到昨日立法會上有討論到關於公眾利益作為答辯理由。他認為有關說法在法理上不成立，認為若是傷害國家安全的事就不會是公眾利益，故認為單是公眾利益不能成為答辯理由。

23條立法｜世上無以公眾利益傷害國家安全

23條立法諮詢文件第5章就「國家秘密」作出定義。湯家驊說，國家已經通過國家秘密法，世上沒有以公眾利益傷害國家安全，國家安全和公眾利益是不會重疊，傷害國家安全但公眾利益要表露，這是相當矛盾，而且沒有可能有一些事情是國家秘密，來到香港便不是秘密，或香港認為是秘密，去到內地就不是秘密，有關法律上需要有一致性。

對於有傳媒報道引述消息，影響到股市和樓市等，算不算觸犯「國家秘密」，湯家驊表示機會相當低，認為就算內地商業訊息亦不算是「國家秘密」，許多時「國家秘密」是與政府政策或重要決定有關。他同意「國家機密」的定義，界線要劃得清晰，例如涉及軍事秘密、部署、外交安排等，至於涉及學術或經濟問題，界線愈劃得清晰，對資訊流通愈好。

23條立法｜將內地客行為拍照上網是否煽動？湯：若誇大其詞應屬規管

諮詢文件亦提到具煽動行為的罪行，包括意圖引起香港居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意，湯家驊指普通的批評未去到這個程度。被問到如果有人將內地旅客某些行為拍照並放上社交平台，或內地旅客在網上發布香港待客之道不好的問題，會否算作引起敵意而有煽動意圖。湯家驊回應指，若誇大其詞，將日常矛盾無限放大，呼籲他人對某個群體產生憎恨，應屬法律規管，又說個人要為自己的行為負責。

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