23條立法｜多支紀律部隊歡迎草案通過 警務處：全力配合 確保國家安全免受威脅

懲教署：防止任何人在獄內組織及培養反中亂港勢力

懲教署長黃國興表示，《條例草案》全面落實《基本法》第二十三條中規定有關維護國家安全的憲制責任和要求，是香港特別行政區邁進建立有效維護國家安全的法律制度和執行機制的重要一步。懲教署會確保相關條例有效實施，以維護國家安全。懲教署作為刑事司法體系的最後一環，會一如既往竭力維持監獄穩定，防止任何人在獄內組織及培養反中亂港勢力，以維護國家根本利益。



消防處長楊恩健表示，維護國家安全是特區的憲制責任，有信心在完成制定有效維護國家安全的法例後，香港定能全力聚焦社會、民生及經濟發展，令「一國兩制」行穩致遠。消防處會一如既往堅守崗位，上下同心，促進香港和國家的安全與發展，同時致力守護市民大眾的生命財產，務使香港成為安居樂業的地方。



政府飛行服務隊表示，在履行救急扶危這核心職責和任務的同時，定當全力擔當維護國家安全的重責。部門上下已作好準備，在其專業範疇全力協助和配合保安局執行維護國家安全的工作，致力維護國家安全，堅定不移地維持香港長期繁榮穩定。