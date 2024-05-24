23條立法｜布林肯擬制裁「破壞香港自治人士」 林定國：言行違國際法原則(更新)

【新增律政司司長林定國回應】律政司司長林定國回應美國國務卿布林肯指考慮制裁破壞香港自治的人士，重申這類行為或言行違反基本國際法原則，強調言論絕不會影響他本人或律政司的工作。
美國國務卿布林肯周三（22日）在眾議院一個聽證會上，回應香港訂立《基本法》23條本地立法時表示，正通盤考慮採取所需行動，包括「制裁破壞香港基本自治的人士」，並會檢視早前由議員提出的49人制裁名單。
布林肯在眾議院外交事務委員會聽證會上回應眾議員金映玉（Young Kim）問及香港23條立法，她指2020年香港落實港區國安法後，美國政府只用了5周時間就已發出制裁。然而今次針對23條立法，至今沒有香港官員被制裁。她質疑美國政府為何自2021年以來，都沒有再制裁港官，追問會否評估她去年有份提出的《香港制裁法案》，制裁49名香港高官、國安法指定法官、檢控官等。布林肯回應，樂於檢視金映玉的制裁名單，強調正通盤考慮採取所需行動，包括制裁破壞香港基本自治的個人。
特區政府強烈譴責 對制裁嗤之以鼻無懼威嚇
特區政府發言人回覆《am730》查詢時指，就有外國政客提出要對香港特區的政府官員、法官及檢控官實施所謂「制裁」，予以強烈譴責。
發言人指，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。《維護國家安全條例》針對的是極少數危害國家安全的人，目的是要保護廣大香港市民生命、財產、自由和權利，「很多普通法司法管轄區（包括美國）都制定了多部維護國家安全的法律。美方無視自己的國家也有相關法例，對《條例》大放厥詞，充分曝露其偽善雙標本質。」發言人表示，香港特區對於所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當繼續堅定不移履行維護國家安全的根本責任。特區政府敦促美方認清事實，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。