23條立法｜布林肯擬制裁「破壞香港自治人士」 林定國：言行違國際法原則(更新)

【新增律政司司長林定國回應】律政司司長林定國回應美國國務卿布林肯指考慮制裁破壞香港自治的人士，重申這類行為或言行違反基本國際法原則，強調言論絕不會影響他本人或律政司的工作。

美國國務卿布林肯周三（22日）在眾議院一個聽證會上，回應香港訂立《基本法》23條本地立法時表示，正通盤考慮採取所需行動，包括「制裁破壞香港基本自治的人士」，並會檢視早前由議員提出的49人制裁名單。

布林肯在眾議院外交事務委員會聽證會上回應眾議員金映玉（Young Kim）問及香港23條立法，她指2020年香港落實港區國安法後，美國政府只用了5周時間就已發出制裁。然而今次針對23條立法，至今沒有香港官員被制裁。她質疑美國政府為何自2021年以來，都沒有再制裁港官，追問會否評估她去年有份提出的《香港制裁法案》，制裁49名香港高官、國安法指定法官、檢控官等。布林肯回應，樂於檢視金映玉的制裁名單，強調正通盤考慮採取所需行動，包括制裁破壞香港基本自治的個人。