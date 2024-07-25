23條立法｜懲教署譴責陳文敏文章　指對服刑安排作出失實評論

懲教署強烈不滿並譴責香港大學法律學院客座教授陳文敏昨日在《明報》撰寫題為「追溯效力」的文章，就被裁定犯危害國家安全罪行的在囚人士服刑安排作出失實評論。

陳文敏在文章指，基本法23條立法修改了假釋的規定，「對觸犯危害國家安全者，除非懲教署長信納他們獲假釋不會不利於國家安全，否則不得獲假釋。這規定具追溯力，適用於已被判刑的在囚人士」。他質疑當懲教署署長自行決定擴大危害國家安全罪行的範圍，而引用新的準則，便可能涉及違反追溯效力的原則。