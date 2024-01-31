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2024-01-31 12:31:44

23條立法｜拍攝內地人不文明行為屬煽動？譚耀宗：視乎意圖

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23條立法｜拍攝內地人不文明行為屬煽動？譚耀宗：視乎意圖

23條立法｜拍攝內地人不文明行為屬煽動？譚耀宗：視乎意圖。(資料圖片)

政府昨日展開《基本法》23條立法諮詢至2月28日。前全國人大常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗今(31日)在電台接受訪問對於文件中的「煽動」罪行，提及其中一項意圖為「引起香港特區居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」，若有港人拍下一些內地旅客的不文明舉動，或是內地人拍下香港一些不友善的服務態度，算不算挑撥香港與內地人的矛盾從而犯法，譚耀宗說普通法精神中「意圖」十分重要，需要證明發布訊息的人是否意圖挑撥離間，對社會帶來很大影響。

23條立法｜指國家機密在內地有分級別

對於立法會議員謝偉俊質疑政府重內地網民意見，輕納稅港人的意見，有「小紅書治港」現象，被特首李家超駁斥挑撥兩地人矛盾，對此23條立法後是否涉及煽動，譚耀宗就指：「唔會咁輕率，講兩句反映一下意見就係嘅，議員本身都有制衡、有責任反映社會上唔同嘅意見。」但他說政府亦有權不同意相關看法，作出批評，令社會理性討論。

被問到諮詢文件中有關國家「機密」及「秘密」的分別時，譚耀宗指文件第五章已解釋得相當清楚，在內地而言，在「國家機密」方面是有分級別，最重要的是絕密，有些叫機密，有些就叫秘密，又說做人大常委時遇到有些文件註明的屬於秘密，不能夠對外公開，看後就要收回。

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另外，譚耀宗認為諮詢期30日已經足夠，當中包含農曆年假期，讓各方有更多時間閱讀。他認為諮詢文件的討論空間不多，深入去看諮詢文件，「其實答案已經喺入面」。至於文件提及「隱匿叛國罪」，市民若知情不報是否同屬違法，他稱諮詢文件引述美國、澳洲、新西蘭、加拿大及新加坡處理問題的做法，不只是用普通法，更將之變成成文法，是希望公眾知道究竟在甚麼情況下，會屬於犯法。他相信香港有完善的司法制度，不會隨便入罪

23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片)
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