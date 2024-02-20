23條立法｜據報夏寶龍周四起訪港6天聽取意見　李家超：如有公開活動會公布(持續更新)

本港正就基本法第23條立法進行公眾諮詢，據報港澳辦主任夏寶龍將於本周四起訪港6天，就立法聽取意見，期間將會見行政長官李家超、高級官員、商界代表和年輕人。李家超出席行政會議前見記者，被問到有關事宜，他指中央官員一直很關心及重視香港，過往兩次在北京述職期間，無論是國家主席習近平或其他中央官員，都多次強調重視香港發展經濟及改善民生，與中央官員的溝通暢順，不時匯報香港事宜，如中央官員與特區官員有任何公開活動會再作公布。

外媒報道司法人員推薦委員會於2021年曾提名6人出任高等法院法官，但只有3人獲時任行政長官林鄭月娥委任。未獲委任的3人中，1人因為對《港區國安法》的憂慮而自行退出，另外1人未能通過背景審查。李家超回應指一向按香港法律及《司法人員推薦委員會條例》處理司法人員委任事宜，並按有關人士的司法專業、經驗委任，特區會按一向的做法處理。 李家超：需有效的門及門鎖防範「爆格」 被問到23條立法會否加劇司法界的憂慮，李家超指23條要保障國家安全，「冇人犯我哋，法律根本唔適用，好似有人爆格我屋企，我要有有效嘅門同門鎖，如果只係經過門口，大家相安無事」。他續指無論對於市民、不同崗位也好，23條是保障大家安全穩定，而司法人員一向按專業經驗及法律知識處理案件，無畏無懼地進行獨立審訊，立任何法律與司法人員履行職務無任何關係。

被問到下月初的立法會考察團有機會延後，而最快下月13日將召開大會，有否信心在當日首讀23條條例草案。李家超回應指，特區會盡快履行憲制責任，包括立法會有很重要的制定法律角色，對立法會抱持很大期望，會尊重其審議過程。 內地春節錄143.6萬旅客來港 李家超指新年一開始就看到香港多方面正面發展，在一連8日的內地春節，錄得143.6萬旅客人次來港，當中125.5萬屬內地旅客。春節期間，平均每日有15.7萬內地入境旅客，較2023年國慶黃金周多15%，較勞動節假期則高25%，並超出2018年同期的日均人次。而今年春節黃金周期間，有1,980個內地旅行團來港，平均每日有200團，比2019年日均的170團多。春節期間酒店入住率達80%，李家超引述業界反映春節首幾天入住率達90%，在農曆新年煙花匯演當晚，連偏遠酒店均爆滿。2023年過夜旅客平均留港3.6晚，較疫情前的3.1晚增加16%。他提到每150萬名遊客，可為香港帶來0.1%的本地生產總值。李家超提到香港人喜歡旅行，假期時港人外遊人數多於入境旅客是多年常態，比例是1.5至2.5比1。

另一方面，李家超指因疫情而轉往其他地方舉行的活動將回歸香港，包括亞太區皮革展及時尚物料展，及時尚匯集，這兩個大型採購平台今年3月會由杜拜回歸香港；去年移師新加坡舉行的美酒展，今年5月會來港。還有多項文化活動將首次在香港亮相，包括全球最大韓國文化活動「KCON」、美國最大流行及時尚展「ComplexCon」。李家超認為主辦方選擇在香港舉辦活動，反映香港的優勢，政府會繼續多管齊下推動盛事經濟，今年會展及亞博將舉辦至少310場會展活動，將回復甚至超越疫前水平。

李家超：會努力爭取舉辦盛事 泰國總理賽塔透露，新加坡政府為美國樂壇天后Taylor Swift每場演唱會補貼高達300萬美元（約2,340萬港元），換取其演唱會於東南亞的獨家主辦權。李家超回應指明白有很多大型演唱會深受國際歡迎，不同地方都在競爭，爭取舉辦這些盛事。他表示針對不同的演唱會，需按實際情況評估如何爭取舉辦，但肯定的是會努力爭取。他又指需確保公帑用得其所，有足夠的回報，創造經濟效益。商討舉辦盛事期間，如特區有任何地方可協助都會樂意合作，他指人際網絡很重要，而香港有「好底子」，無論是營商、舉辦活動等，每人都可發揮好力量。