23條立法｜政府明刊憲條例草案　立法會同日加會首讀

政府正就基本法23條立法，行政長官李家超會同行政會議決定明日將基本法23條的條例草案刊憲，並提交立法會審議。李家超表示，政府和立法會均有責任和必須盡一切努力，盡早完成立法，達致「早一日得一日」完成立法的目標。立法會主席梁君彥表示，鑒於條例草案的必要性和急切性，已根據《議事規則》，決定於明早11時加開立法會會議首讀條例草案。在明日下午，相關法案委員會將緊接舉行約4小時的會議討論草案。 李家超表示已致函梁君彥，建議立法會從速展開審議《條例草案》，包括考慮召開特別立法會會議，進行首讀及二讀，及盡早召開法案委員會會議，全速進行審議和完成立法程序。李家超續表示，早一日完成立法，便早一日有效維護國家安全，讓香港能夠全力聚焦發展經濟，改善民生，維持香港長期繁榮穩定。

立法會相關事宜小組委員會今早開會討論23條，本身是聖公會牧師的管浩鳴引述宗教界關注，指例如天主教、聖公會有告解傳統，屬神職人員與信徒之間的機密，絕不應道出，但擔心觸犯隱匿叛國罪。 律政司司長林定國解釋隱匿叛國罪範圍清晰及具針對性，例如信徒告解「聽日準備搵軍隊推翻香港特區或打國家」，屬十分極端的情況，可能性低。他指宗教界或社工也好，很難有例外情況。林定國強調叛國是嚴肅的事情，如果國家危在旦夕，大家需作平衡，履行效忠義務，例如聽見朋友打算進行傷害性行為，應盡公民責任勸喻及通知當局以阻止不幸事情發生，這是常理邏輯。保安局局長鄧炳強補充，與叛國有關是發動戰爭、鼓勵外國武力入侵國家，屬嚴重事情。

議員促禁止民間持有竊聽等器材 議員黃英豪在會上關注間諜活動罪，他稱軍事科技發達，可主動甚或被動進行電子間諜活動，例如在本港「某國領事館的屋頂大碟」都可以被動接收據稱方圓數十平方公里的資訊。他舉例內地國安法禁止民間用於間諜活動的竊聽及偷拍設備，而在本港深水埗可容易購得竊聽電話、偷拍、干擾無線電、截取訊息等設備，他問及會否有詳細條文羅列仔細些，例如參考內地禁止民間持有相關設備。鄧炳強回應，很多器材本身是日常生活用到的工具，在合法情況下可使用，但非法利用合法器材危害國家安全，間諜活動罪已有規管。

小組委員會副主席陳克勤亦關注間諜活動罪，他指現時科技日新月異，不法分子「唔使走過去影相」，可以透過高科技，例如無人機、黑客攻擊等，問及政府有甚麼預防方案。林定國指「相信冇人咁蠢行近做」，現今都是用科技。而立法條文包含所有人為控制，例如親身或遙距進行的間諜活動，確保條文有效。 國家秘密罪擬加入公眾利益的免責條款，立法會議員謝偉銓發言時指，保障國家安全及公眾利益應一脈相承，本質上應不會出現衝突，但認同當局為釋除外界疑慮而加入免責條款。不過謝偉銓指擔心被人濫用條款，例如媒體取得消息而不知道來源，消息可能涉及國家安全，而媒體真心誠意認為牽涉公眾利益而報道，但有時有關訊息未必真確，「講俗啲可能畀某啲人跣咗，做咗假嘢而唔知道」。