23條立法｜政府澄清不會禁制社交媒體在港運作　葉劉倡譴責彭博誤導報道(持續更新)

立法會委員會今午將舉行聯席會議，討論基本法23條立法公眾諮詢結果。律政司司長林定國表示可「斬釘截鐵」澄清，不會禁制社交媒體在港運作，指極有理由懷疑有人唯恐天下不亂，發表危言聳聽的言論。

立法會議員葉劉淑儀表示，今早接獲很多恐慌性關注，引述《彭博》報道指當局建議禁止社交媒體Telegram、Signal在港運作，亦有杜拜朋友問及是否將禁制Facebook和YouTube，指若屬實，子女及優才不會來港。葉劉表示對這些言論摸不着頭腦。

律政司司長林定國首先指感謝「反華分子」以外的公眾諮詢意見，他澄清政府在向立法會提交的公眾諮詢結果文件中，引述了有意見認為應將有關社交媒體撤出香港，但港府絕無此打算。他解釋社交媒體屬工具，不會阻止工具存在，針對的是有人利用、誤用、濫用社交媒體散播危害國家安全的資訊。他重申香港是資訊自由、言論自由的社會，港區國安法中都列明需要維護這些自由，而香港作為國際中心，依賴資訊自由流通。在維護國家安全的大前提下，要鞏固這些獨特優勢。

保安局局長鄧炳強補充，留意到有人專程挑選文件中的一、兩句，用以誤導市民。他促請《彭博》盡快修正有關的「假新聞」，否則只會進一步失去公信力。葉劉亦建議政府譴責《彭博》，她指任何媒體散播誤導報道，政府均應理論。

立法會議員尚海龍特意以普通話發言，指看到外媒的不實報道，已在新來港人士的平台引起熱議，更有人討論能否在香港置業。尚海龍表示在「搶人才」計劃下，已有10多萬「新港人」，不能夠忽視這些佔總人口逾2%的新市民，需向他們傳遞23條資訊。