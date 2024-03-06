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2024-03-06 13:30:00

23條立法｜政府諮詢期接「其他意見」 有人倡fb YouTube撤出香港　違法收回公屋

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特區政府今日(6日)向立法會提交《基本法》23條立法的公眾諮詢結果詳情及回應當中意見。（路透社資料圖片）

特區政府今日(6日)向立法會提交《基本法》23條立法的公眾諮詢結果詳情及回應當中意見。（路透社資料圖片）

特區政府今日(6日)向立法會提交《基本法》23條立法的公眾諮詢結果詳情及回應當中意見，文件亦載列諮詢期間收到的「其他意見」，並非直接涉及立法建議內容，其中有人建議「將facebook、YouTube等網站撤出香港市場」、「住公屋人士若犯23條便需收回單位」，特區政府回應已備悉有關意見，就屬其他政策局或部門的政策範疇的事宜，會轉交相關政策局或部門考慮。

政府回應已備悉意見

政府在交代諮詢結果的文件中，將涉及各項立法建議的意見分類，其中部分意見與之無關被歸類為「其他意見」，列出部分摘要。當中部分意見包括建議「進入香港暫居或永久居民，一定要宣誓愛國愛港，支持香港特區政府國安法23條」、「建議將facebook、YouTube等網站撤出香港市場」，亦有人批評「Telegram、Signal及部分加密通訊軟件成爲犯罪分子罪惡溫床，具有統領行動，發布煽動消息等性質，23條立法時應禁止相關通訊軟件在香港使用。」

另有其他意見提及，公屋住戶應宣誓支持政府，只要一戶之內「一人犯23條，便需收公屋」，亦有人提出禁止已移居海外者收取褔利，「例如有頑疾時才回港找公立醫院醫治」，保障及保護香港資源被濫用，亦有人促當局應設法緩和警民關係、盡量避免將犯人引渡回內地。
 

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