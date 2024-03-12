23條立法｜曾鈺成：「煽動意圖」草案中文版仍有改善空間

立法會正全速審議《基本法》23條條例草案。立法會前主席曾鈺成再就23條立法在報章撰文指，條文中「煽動意圖」定義的中文版仍有改善空間，認為英文版的意思更加清楚。

曾鈺成說，諮詢文件建議「煽動意圖」包括「意圖引起香港特區居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」，有關表述會令人覺得個別人士或族群之間的爭吵，如果引起相互間的敵意，也會構成「煽動意圖」，成為危害國家安全的罪行，而在條例草案把這句改寫為「意圖引起特區不同階層居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」，相起英文版是「an intention to cause hatred or enmity amongst different classes of residents of the HKSAR or amongst residents of different regions of China」，他認為意思更加清楚。

曾鈺成指，政府代表向立法會議員解釋有關條文時，亦強調當中針對的不是個人和個人之間的憎恨或敵意，認為要把立法原意準確表達，中文版的文字仍有改進空間。

23條立法｜指「危害國安」如何解釋或需釐清

另外，對於條例草案採用了諮詢文件提出的「國家秘密」的定義，其中包括「在沒有合法權限下披露，便相當可能會危害國家安全」的準則。曾鈺成認為基本上可以排除了「國家秘密」定義過寬的疑慮，但當中提述的「危害國家安全」如何解釋，或要進一步釐清。