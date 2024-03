23條立法｜曾鈺成：「煽動意圖」草案中文版仍有改善空間

23條立法|稱須 準確表達 非針對個人間 憎恨立法原意

曾鈺成說,諮詢文件建議「煽動意圖」包括「意圖引起香港特區居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」,有關表述會令人覺得個別人士或族群之間的爭吵,如果引起相互間的敵意,也會構成「煽動意圖」,成為危害國家安全的罪行,而在條例草案把這句改寫為「意圖引起特區不同階層居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」,相起英文版是「an intention to cause hatred or enmity amongst different classes of residents of the HKSAR or amongst residents of different regions of China」,他認為意思更加清楚。