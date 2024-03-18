23條立法｜會否擔心社會討論不足？梁君彥：有咩問題呢？｜Ray Online

23條立法｜被問到會否擔心社會討論不足時，梁君彥反問「有咩問題呢？」。(資料圖片)

政府正全速推動《基本法》23條立法，完善後的立法會明早9時再加開會議，恢復二讀條例草案，並處理保安局局長鄧炳強提出的91項修正案。由於會議中無其他議程，如二讀獲通過，便會進入全體委員會審議及三讀。立法會主席梁君彥指決定是經詳細考慮及與秘書處安排，被問到社會討論會否不足時，他反問「有咩問題呢？」，指社會共識是「早一日得一日」完成立法。

梁君彥說，草案由本月8日首讀，至明日恢復二讀相隔僅11日，反問社會討論會否不足「有咩問題呢？」，法案委員會討論是向公眾公開，社會亦可提出意見。他表示「我見到報章、電視都是有很正面評論，所以『早一日得一日』是大家的共識。」

被問到預計審議時間多少，他表示沒有預計時間，惟會一如既往地安排議員辯論，而且討論亦不設時限，希望議員集中及聚焦討論議案，強調社會共識是「早一日得一日」完成立法。

至於立法會秘書處表示，原定於明日舉行的委員會會議，現要「讓路」改期，包括《2023年護士註冊(修訂)條例草案》委員會、《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條‍例草案》委員會、工商及創新科技事務委員會、民政及文化體育事務委員會、研究與海濱相關的政策事宜小組委員會；以及保障公務員、退休公務員及合資格人士福利相關事宜小組委員會。