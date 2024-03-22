23條立法｜李家超簽署《維護國家安全條例》 周六刊憲生效

李家超表示，條例正式生效令國家安全得到有效保障，標誌着香港特區終於完成《基本法》第23條規定的維護國家安全本地立法的憲制責任，完成了歷史使命，不負中央所託及國家信任。《條例》會帶來社會安全，有了安全，才有穩定；有了穩定，才有繁榮。營商和企業必須有安全和穩定的環境，才可以成功，否則資金會有所損失，投資和營運會被破壞、被衝擊。因此安全和穩定的環境會使香港更吸引企業、更吸引投資。

他強調在確保安全的同時，《條例》確保了人權和自由，保護人權和自由的原則已經清楚明確的寫入法律條文當中，說明《條例》尊重和保障人權，依法保護根據《基本法》和兩個國際公約適用於特區所規定享有的人權和自由，即《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》所提及的言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威等的權利和自由依法獲得保障。《條例》亦說明確保特區內的財產和投資受法律保障。