23條立法｜李家超：設核心及支援隊伍進行宣傳　社交媒體設「應變反駁隊」防抹黑 (更新)

【12:00更新】李家超總結今日的答問會具建設性的互動交流，指第一個議題推動盛世經濟，討論推動經濟增長、推動商機的高增值機會，樂見議員支持。他說除了項目、內容有吸引力，加入本地特色，文化、美食、周邊活動等同樣重要，形容政府是「編輯、監製」，「演活的角色」是主辦者、各行業從業員，如何將「人氣變財氣」、遊客不會「過門而不入」，讓訪客再回頭、夜間出來消費，需要業界「度橋」，又相信業界都「好得」。 至於《基本法》23條立法，他說樂見大家共識是「早一日、得一日」，需盡快履行憲制責任，與人大5.28決定、國安法連接起來，形成具備前瞻性、有效兼容的體系，強調國家安全風險是真實的、持續存在、突如其來的，如果國家安全未能做好，財產安全、社會秩序、經濟發展都會受到影響，社會將再無寧日，又重申港澳辦主任夏寶龍的講話，指香港「看似平靜實際暗流湧動」，需要警惕反中亂港分子打着民主自由的幌子，極具迷惑性，呼籲全體香港具體應該與港府站在一起。

葉劉：20年前我坐喺對面 很高興今次可完成責任 【11:50更新】選委界馬逢國表示，21年前當落實《基本法》23條提交予立法會審議時，他是法案委員會委員之一，亦是當年50位委員中，唯一至今仍在任的議員，對於當時未能完成立法感到遺憾，強調完成23條立法是香港的憲制責任。惟飲食界張宇人糾正馬逢國指，「2003年張宇人都坐喺度」，指現代國家不允許出現國家安全真空是國際定論、不容爭議，認為可以參考其他國家被抹黑時的做法，希望盡快推出「藍紙草案」。

2003年立法期間曾任保安局局長的葉劉淑儀指，「20年前我坐喺對面，很高興今次作為議員，有機會完成這個未完成的責任」，提議以「實務守則」方法，賦予執法部門權力，那會快一點。 李家超表示，本港會參考外國法律，審視當中適合香港的內容，又指「今次大家已經咁有共識」，原因在於曾經歷 2019 年「黑暴」後醒覺，又認為本港2003年為23條立法失敗，因香港人「太君子」，不知「豺狼當道」，亦不知「外國對香港嘅大肥豬肉虎視眈眈」，立法有助防範「小人」和敵對勢力。

李家超亦指，針對社交媒體出現、來自敵對勢力網上文宣，當局將設「應變反駁隊」，以防止抹黑，政府有信心盡快完成立法，為長期困擾的問題寫上句號，之後全力拼經濟。 23條立法｜李家超：關注AI等數據安全 設核心及支援隊伍進行宣傳解說 【11:30更新】選委會管浩鳴指，相信很多市民會遵守及明白《基本法》23條立法的重要性，可惜過去有別有用心的人歪曲事實，目前市民最關注是條文是否容易理解、容易有灰色地帶、中英詮釋可能存在差異等，關注當局如何用簡單易明的方法宣傳，令市民更安心。

議員黃錦輝關注AI和大數據有濫用問題，指最近網上有AI生成的視頻利用特首過去的影片去欺騙他人投資，別有用心的人會用AI和大數據技術，從事危害國家安全活動，認為維護國家安全，必須注重AI安全和保障數據安全，他詢問在制定國家安全草案時，是否已涵蓋有關層面，又說香港與內地數據交流已是大勢所趨，希望政府在維護數據安全時，與國家數據局保持緊密連繫。 李家超指，想23條立法有前膽性，一是科技方面挑戰，二是數據安全方面，認為數據在國家安全及大國博奕期間，某程上是工具和武器，但科技的演變日新月異，訂定法規時要小心不要讓科技帶住法律走，希望立法中有方法可以很快處理新問題，不需要「有新科技出就修改」。至於如何做到，他表示「要考功夫」，指保安局、律政司「正在用功」，外國做法值得參考。

對於宣傳，李家超表示明白要處理好23條立法、《港區國安法》以及人大「5.28決定」的關係，更重要是做好解說的工作，今次會做系統性的建設，會設立幾個專隊去做，保安局局局長、律政司司長及行政長官都是主要解說官員，是核心解說隊，其他部門及政策局都會做是支援解說隊。 在宣傳層面上，他認為都應該處理好，包括向特別的界別做解說，如商界、媒體、外國的總領事，外國的商會等，而地區上有了新的區議會，再加上關愛隊，在地區層面都會做，另外很多愛國愛港的組織，人大代表等都針對去做宣傳解說工作，這是整個特區都要做好。

他強調要向國際解說，很期望議員或學者專家可發揮作用，又說重點是說明全世界都有國家安全的法律，香港可能是他人的「百分之十二」，因為香港只得一部《港區國安法》，外國動輒都有幾十部法律，「我係小巫見大巫」，另外百分之二是不健全的法律，例如叛國罪、管理政黨與外國政黨聯絡等。他又說另一重點解說是香港的人權保障，是國際標準。 【11:20更新】第一節完結，第二節開始。李家超指大家不可以忘記2019年「黑暴」帶來國家安全的經歷和傷害，必須把握時機，盡快完成《基本法》23條立法。他形容國家安全是經濟民生發展的「最有力保障」。他想諮詢是應如何處理23條立法、全國人大5.28決定、《港區國安法》與23條的關係等，未來國安風險千變萬化，如何保證立法具前瞻性，應對難以預計的新手法。

謝偉俊質疑「親小紅書遠港人」 李家超：勿因對某部分人好處不及而挑撥矛盾 【11:00更新】行政長官李家超今到立法會出席「行政長官互動交流答問會」，與議員討論如何推動盛事經濟以及《基本法》23條立法等兩個議題。他說希望推動盛事經濟，將「由人氣變成財氣」，讓市民共享發展紅利，鞏固香港作為亞洲盛事之都；而在《基本法》23條立法，他指國家安全風險一直存在，23條立法「早一日，得一日」，認為立法後香港可無後顧之憂，主力發展經濟，改善民生。

議員謝偉俊說，民間氣氛會直接影響盛事受歡迎程度以及會否成功，有部分執法人員「日夜繽紛贈慶抄牌」，觀感上令市民覺得「有親無納稅小紅書帳戶，而遠有納稅的香港人」，醞釀官民矛盾，令市民覺得心情沉重，影響投入盛事，加上政府救市政策後知後覺，以及垃圾徵稅增加民怨，要求李家超會否檢討政府濫罰搶錢的高壓執法，緩和法家治港的嚴刑峻法的氛圍。 李家超回應指，明白香港受衝擊，經濟面對挑戰時，市民心情都會受影響，惟他反對挑撥矛盾的說法，指政府施政中不能因對某一部分人好處多，或某一部分人好處不及，因為這些差異而挑撥矛盾，更不應挑撥地方矛盾。政府歡迎某一地方的旅客來港，亦會對不同地方旅客宣傳，但將向某地方旅客宣傳，而用挑撥矛盾方法應付，是「迂腐和危險」的態度。他希望大家不要「將小矛盾變成大矛盾，將不是矛盾變成矛盾」，又指「在愛國者治港」下還宣傳非正面訊息，是「危險和不應該」，形容剛才用字是好危險，令他想起2019年「黑暴」時，社會上充斥很多「軟對抗」、「反動力量」所用的形容詞，認為一有再出現的苗頭，就要加以遏止。