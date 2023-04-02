23條立法｜林定國：仍有工作未完成 冀今年內有成績

律政司司長林定國表示，基本法23條立法是特區政府的憲制責任，「這個責任一定要負」。他表示，在立法方面希望今年內會有成績，但由於仍有工作要做和未完成，所以很難定下立法的日子。

林定國在一個電台節目上表示，律政司和保安局已成立特別小組，而且幾乎每個星期都開會研究，檢視和研究如何優化相關法律，並參考其他司法管轄區的做法，了解哪一方面更適合香港。他強調，23條立法要深思熟慮，既要應對到相關問題，法例亦要有持久性，他們會盡快處理立法事宜。

國安法被捕起訴僅佔極少數

林定國表示，香港國安法實施近3年，對香港由亂入治起了很大作用，填補了過去在國家安全法律上的不足，起到防範、制止及懲治作用。他稱，至今因觸及國家安全法而被捕的人少於250人，被定罪的人不足30人，對比起全港700多萬人是極少數。

批美動機旨在圍堵中國

他又點名批評美國，指對方完全不關心特區政府的解釋理據，亦沒有展開具建設性對話。他質疑美方動機只是要圍堵、破壞中國的發展。他指，不會天真覺得對方態度於數年後會有改變，故特區政府會積極回應，反駁失實批評。

林定國又形容，有關因政治言論而被捕的說法是「亂噏」且謊話連篇。他解釋。因國安法被捕或定罪的都是發表煽動其他人分裂國家的言論，涉及言論具有特色，是要破壞國家和社會穩定，並希望透過言論，鼓勵其他人認同其思想，甚至希望改變他人思想，促使他們用行動落實一些對社會有破壞性的行為，而非學術性。