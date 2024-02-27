23條立法｜林定國：社會共識盡快立法 會確保條文清晰

立法會研究基本法23條立法相關事宜小組委員會舉行首次會議。律政司長林定國表示，公眾諮詢明日結束，社會普遍已有共識盡快完成立法，完成拖延近27年的憲制責任，特區政府正積極整理分析收集到的意見。他指，律政司的草擬工作進行得如火如荼，會盡快敲定立法建議並提交立法會審議；特區政府承諾一定會竭盡全力，配合立法會工作。

林定國指，特區政府會確保法律條文仔細清晰，就較關鍵和重要的特別用語，例如國家安全和境外勢力作詳細定義，條文會清晰列出構成犯罪行為和情況，並列出是否有例外和必須符合的條件，以及訂明域外效力適用的對象。至於罰則方面，他說傾向按照普通法習慣，訂明具有足夠阻嚇力度的最高罰則，但不會規定最低刑期。

林定國：傳媒工作者毋須特別擔心

諮詢文件提到執法部門可提出延長羈留期、阻止被羈留人士諮詢任何律師，選委界議員管浩鳴問到當中有何考慮。林定國指，絕對不會不合理地剝削合法權利，當中一定有充分理由，當局會在條文仔細列明需要延遲的例外情況。

新民黨主席葉劉淑儀問到，有部分傳媒擔心報道涉及「國家秘密」，容易誤墮法網。林定國說，干犯非法竊取或披露國家機密罪的標準很高，從事一般正常傳媒工作的記者，無任何需要特別擔心或關注；又指條例強調是否涉及明知故犯的行為，相信一般正常新聞工作者難以觸及國家秘密的定義，或日後構成罪行的意圖。



