23條立法︱梁君彥破例投票 望留下完美記錄

立法會三讀通過《維護國家安全條例草案》，期間立法會主席梁君彥破例投票。梁君彥在會後表示，23條非普通本地立法，關乎特區和國家安全福祉，認為是特別情況，應有特別考慮，希望留下完美記錄；他又指，23條立法關乎國家及香港安全福祉，今次全體議員辛苦審議，一致贊成，值得他投票，有一張完美的成績表。

另外，立法會法案委員會主席廖長江表示，完成立法是做正確的事，不會考慮其他因素。對於是否擔心其他國家對香港制裁，他指任何事情都有機會發生，但不會影響自己維護國家安全的決心及決定。而身兼全國人大常委的民建聯李慧琼指，完成立法後香港可以集中精力，發展經濟改善民生，相信立法後全體立法會議員，亦會以同樣的拼勁，為香港經濟謀發展，融入國家發展大局。