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2024-02-27 10:43:14

23條立法｜梁愛詩：立法不是只放在這裏嚇人　遇新情況可再立法

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23條立法｜梁愛詩：立法不是只放在這裏嚇人　遇新情況可再立法

23條立法｜梁愛詩：立法不是只放在這裏嚇人　遇新情況可再立法

政府正就基本法第23條立法進行諮詢，在2003年立法時，有份負責的前律政司司長梁愛詩，反駁坊間有意見指23條立法「備而不用」，她指不存在「備而不用」或「立法嚴、執法鬆」的情況，強調有法律就要執行，「立法會不應該通過一些無用的法律，所以（23條）不是只放在這裏嚇人」。

梁愛詩接受《明報》專訪時說，維護國安是持續的憲制責任，日後有新情況可再立法，例如香港仍未有數據安全法例。而有別於2003年，今次諮詢文件建議直接採用內地法律「國家安全」及《國家秘密法》中「國家秘密」的定義，後者也涵蓋經濟及社會發展秘密。被問及如預先披露本地生產總值（GDP）數字，梁愛詩說綜合學者分析GDP預測無問題，但若在無權限下搶先披露，目的是「搞亂」經濟，則可能涉及金融安全。

指譚得志煽動案無阻立法會修例

23條諮詢文件建議保留《刑事罪行條例》中的煽動罪，而上訴庭正處理人民力量前副主席譚得志(快必)案處理煽動罪法律爭議，包括考慮英國樞密院的裁決。梁愛詩表示，23條立法的煽動意圖罪與原有的煽動罪是兩條法律，相信無論法庭怎樣判決，政府會考慮法院裁決，但不妨礙立法會修訂法例，最多「第日就拗多次」，相信人大毋須釋法。

政府在23條諮詢文件中，提出延長涉及危害國安被捕人的羈押時間。梁愛詩認同建議，她舉例部分2019年案件歷時太長，涉及太多人，出現警員證供混亂，或供辭不正確。她指出，延長初步偵查時間維護執法公正，對疑犯都有好處，反問如初步偵查「做得徹底點」，是否較隨便暫控罪名好？

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指03年時社會未明白國家安全概念

回溯至2003年，梁愛詩說當年特區回歸不久，社會未明白國家安全概念，焦點放在保護人權自由，「做到每條都不違反兩個國際人權公約」。她指當時以為香港不會出現叛國等罪行，經歷2019年反修例風波，需防止重現同類事件。她表示，法律不能停留在2003年的世界，要與時俱進，反問港區國安法實施以來，「這3年有沒有對任何一個被告不公道？」

梁愛詩說外國政府及媒體不時利用香港攻擊中國，認為香港「既無辦法討好他們，也無法滿足他們要求」，只能做好自己的立法和執法工作。她續指「這個法律不是對付外國人或不同政見的人，是維護國家安全」。梁愛詩強調應該對本港司法制度有信心，「如果唔信、無信心都無辦法，只能看日後執行時，他們就會看到法律不是用來針對外商」。

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