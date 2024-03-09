23條立法｜梁振英：草案內容寬緊適宜　無聽聞中央有立法時間表

正在北京出席全國兩會的梁振英接受港台專訪，他指與歐美、日本、新加坡比較，香港目前建議的最高刑罰是合適。他又指對比其他國家的法律算寬鬆，尤其香港沒有死刑和笞刑。他又認為，23條賦予警方的權力比港英時代寬鬆，希望大家更立體地看待今次立法。梁振英說不希望將來要用上相關法例，立法是有備無患，始終希望市民守法。

梁振英擔任行政長官時未能推動23條立法，他坦言感到遺憾，還有因當時反對派拉布阻撓，未能完成很多事的遺憾，形容當時沒有政治條件去做。梁振英說，不擔心香港因今次立法影響競爭力，提到自當年中英談判開始，每隔一段時間就出現對香港前景非常悲觀的看法，甚至是比近期更嚴重的悲觀情緒。他說香港都能以事實證明有關看法是錯的，又指不少曾移民的人士或曾撤離香港的企業最後都回歸，因此他對香港前景有信心。

另一方面，本港正面對財赤，梁振英指與其討論節流、增加新稅種及新稅率，不如大力發展新產業以帶來新收入。他強調香港在多方面具有優勢，例如物流、檢測、國際貿易人才、龐大的會計專業等，都是內地企業所需的服務。

指香港需協助內地打造品牌

梁振英說過往反對派在議會阻撓，使社會習慣香港較慢的發展速度，情況不正常，亦丟失不少競爭力。他說香港未來要加快發展新產業，協助內地打造有國際影響力的中國品牌。他提到香港法律界所提供的法律服務類別很窄，建議提供房地產買賣法律服務的律師可考慮再培訓，成為國家所需要的海事法律師等，令他們增加收入，亦會增加政府稅收。