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2024-03-08 11:29:00

23條立法｜條例草案今公布　一文睇清建議控罪及刑罰

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23條立法｜政府刊憲公布23條條例草案，一文睇清當中建議罪行及刑罰。(資料圖片)

23條立法｜政府刊憲公布23條條例草案，一文睇清當中建議罪行及刑罰。(林俊源攝)

政府今(8日)刊憲公布《基本法》23條例草文件，當中共有212頁，分為9部分，包括「叛國」、「叛亂、煽惑離叛及煽動」、「與國家秘密及間諜活動相關罪行」、「危害國家安全的破壞活動」、「境外干預及從事危害國家安全活動」及「維護國安相關的執法權力及訴訟程序等」，並列出有關刑罰。對此，本報整合條例草案中的建議控罪和刑罰，方便讀者一文睇清。

23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖）

23條立法｜草案建議罪行及刑罰一

國等

  • 叛國，可判終身監禁
  • 公開表明意圖犯叛國罪，可判監14年
  • 若無披露他人犯叛國罪，可判監14年
  • 非法操練罪，可判監7年

亂罪

  • 亂，可判終身監禁
  • 煽惑中國武裝力量成員叛變，可判終身監禁
  • 協助中國武裝力量成員放棄職責或擅離職守，可判監7年；當中涉及勾結境外勢力，可判監10
  • 煽惑公職人員離叛，包括明知而煽惑公職人員放棄擁護《基本法》及放棄向特區效忠，可處監禁7年；當中涉及勾結境外勢力，可判監10年
  • 煽惑中央駐港機構人員離叛，可判監7年；當中涉及勾結境外勢力，可判監10
  • 意圖犯指明罪行而管有煽惑性質文件或物品，可判監3

具煽動意圖作為等

  • 煽動意圖，可判監7年；當中涉及勾結境外勢力，可判監10
  • 管有煽動意圖刊物，可判監3
  • 無需證明煽惑或擾亂公共秩序或煽惑暴力意圖
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國家秘密及間諜罪

  • 非法獲取國家秘密，可判監5年；並意圖危害國安或罔顧國安，可判監7年
  • 非法管有國家秘密，可判監3年；意圖危害國安或罔顧國安，可判監5
  • 非法在離開特區時管有國家秘密，如屬公職人員，可判監7
  • 非法披露國家秘密，可判監10
  • 非法披露因間諜活動所得資料，可判監10年
  • 非法披露看來屬機密事項的資料等，可判監5年；當中涉勾結外力，意圖危害國安，可判監7年
  • 間諜活動意圖危害國家安全，可判監20年
  • 勾結境外勢力，向公眾發布虛假或具誤導性的事實陳述，可判監10年
  • 參加或支援境外情報組織，或接受其提供利益，並意圖危害國安或罔顧國安，可判監14年

危害國安的破壞活動

  • 危害國安破壞活動，並意圖危害國安或罔顧國安，而損壞或削弱公共基礎設施，可判監20年
  • 危害國安破壞活動，當中涉及勾結境外勢力，可判終身監禁
  • 就電腦或電子系統作出危害國家安全的作為，可判監20年

境外干預及從事危害國安活動組織

  • 境外干預，意圖帶來干預效果，而配合外力作出某項作為，可判監14年
  • 禁止參與受禁組織活動，可罰款100萬元及判監14年
  • 容許受禁組織在處所內集會，可罰款25萬元及判監7年
  • 煽惑他人成為受禁組織成員，可罰款25萬元及判監7年

維護國安相關的執法權力及訴訟程序等

  • 警方可向法院申請延長涉國安被捕人士羈留期至14日
  • 修訂《監獄規則》，如某囚犯是因被裁定危害國安的罪行而服刑，除非懲教署長信納該囚犯獲得減刑，不會不利於國家安全，否則該囚犯不得獲得減刑
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