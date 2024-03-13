23條立法｜民主黨：「公眾利益」免責辯護比2003年收窄　「揭露官員不法活動」等應加入條文

立法會法案委員會今(13日)完成逐條審議《基本法》23條草案條文，並將向內會提交報告。民主黨主席羅健熙以電郵方式，向立法會秘書處提交意見書，就草案中建議的罪行，例如「與國家秘密相關罪行」、「境外干預」及「煽動意圖」等表達想法。民主黨認為，草案中在「與國家秘密相關罪行」部分加入「公眾利益」免責辯護，比2003年修訂草案收窄，建議加入「揭露官員的不合法活動、濫用權力、嚴重疏於職守或其他嚴重不當行為」。

民主黨指，除了由特首發出證明書，《草案》並無提出任何機制去確認甚麼是「國家秘密」，亦沒要求對「國家秘密」作出標示等，市民不知道某資料屬「國家秘密」，但或有機會在他被當局檢控後，才由特首發證明書確認該些資料屬於「國家秘密」，對市民的保障十分不足。民主黨認為「國家秘密」應有機制確認並作出標示，讓市民可清楚判斷和知悉甚麼是「國家秘密」而不應管有或披露，減少市民誤墮法網的風險和憂慮。

有關「境外干預」罪方面，民主黨指《草案》部份條文仍如諮詢文件所列，認為要收窄定義及提高部份門檻，又說留意到法案委員會亦有議員關注智庫組織與外國智庫交流合作、甚或接受資助，擔心會因此觸犯條例，而政府回應是指，除了「配合境外勢力」，仍要涉及「意圖帶來干預效果」及「使用不當手段」才會犯法，惟很多智庫本身就是希望影響特區政府政策，在當局強調的「三連中」已中其二。

23條立法｜指 修訂《監獄規則》是增公權力而缺乏制衡

至於「煽動意圖」罪，民主黨認為入罪界線模糊、難以掌握，而「意圖引起憎恨/藐視」涉及大量主觀判斷，無法令人清晰知道甚麼情況下會落入法網。另外，在修訂《監獄規則》方面，《草案》建議修訂為針對國安犯，除非懲教署署長信納該囚犯獲得減刑，不會不利於國家安全，否則不得獲得減刑，民主黨認為是增加公權力而缺乏制衡的安排，應維持制度不變。