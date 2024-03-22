23條立法｜港府譴責澳洲及中國台灣地區 假借外遊提示抹黑

《基本法》23條立法在立法會三讀通過，法例明日（23日）刊憲生效。特區政府表示，有國家及地區包括澳洲及中國台灣地區，假借所謂外遊提示，誣衊抹黑《維護國家安全條例》生效後，赴港風險增加，指「無須意圖亦可能觸犯法例」，對這些以虛假、歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄，予以強烈譴責。



發言人強調，一般旅客包括澳洲、中國台灣地區來港旅客，不會從事危害國家安全的行為和活動，不會誤墮法網。特區執法部門是根據證據、嚴格依照法律，按有關人士的違法行為採取執法行動，並非是指稱的隨意拘捕。其他國家亦有相關法例讓執法機構延長羈留期，例如英國可延長羈留期14日。

當局指，近日個別國家包括美國、加拿大及日本等，及一些境外組織繼續就《條例》作出毫無事實根據的批評，企圖誤導公眾，應予譴責。特區政府強烈敦促這些別有用心的國家、地區和組織等，停止干預屬於中國內政的香港事務，企圖禍亂香港伎倆絕不會得逞。