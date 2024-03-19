23條立法｜港澳辦祝賀23條立法順利通過 中聯辦：回歸以來又一具有里程碑意義的大事

香港立法會全票通過《維護國家安全條例》，國務院港澳辦和中聯辦發文祝賀條例全票通過。港澳辦表示，完全支持及熱烈祝賀香港特區《維護國家安全條例》順利通過，指必將進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興；又指，國安才能港安，國安才能家安。保國家安全，就是保“一國兩制”，就是保香港繁榮穩定，就是保外來投資者的利益，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉。香港國安條例的制定實施，必将進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興。

港澳辦讚揚特區政府，有條不紊展開嚴謹紮實的準備工作，包括於今年1月啓動立法的公衆咨詢，詳盡介紹了立法的目的、原則、方式和要點，并通過舉辦咨詢會等多種形式，共並認真聽取各方意見建議，及時解疑釋惑。而條例草案提交立法會審議後，特區政府官員深入細緻回答議員提出的上千條問題，對各個條款作出具體清晰的解釋說明，同時認真聽取議員意見，積極研究吸納，充分展現了責任擔當和科學、專業的精神。

港澳辦指，香港特區積極履行維護國家安全憲制責任，充分彰顯愛國愛港新氣象；香港國安條例順利通過，為保持香港長期繁榮穩定、推動「一國兩制」實踐行穩致遠提供更加堅實的制度保障。在高水平安全保障下，香港定能實現高質量發展和高水平開放，加快由治及興的鏗鏘步伐。隨着香港國安條例的制定實施，香港發展的安全根基必將進一步築牢，香港由治及興的進程必將進一步加快。香港一定能夠實現更好發展、創造更大輝煌，不斷譜寫「一國兩制」成功實踐的新篇章。