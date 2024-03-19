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2024-03-19 21:11:49

23條立法｜港澳辦祝賀23條立法順利通過 中聯辦：回歸以來又一具有里程碑意義的大事

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(資料圖片)

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香港立法會全票通過《維護國家安全條例》，國務院港澳辦和中聯辦發文祝賀條例全票通過。港澳辦表示，完全支持及熱烈祝賀香港特區《維護國家安全條例》順利通過，指必將進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興；又指，國安才能港安，國安才能家安。保國家安全，就是保“一國兩制”，就是保香港繁榮穩定，就是保外來投資者的利益，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉。香港國安條例的制定實施，必将進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興。

港澳辦讚揚特區政府，有條不紊展開嚴謹紮實的準備工作，包括於今年1月啓動立法的公衆咨詢，詳盡介紹了立法的目的、原則、方式和要點，并通過舉辦咨詢會等多種形式，共並認真聽取各方意見建議，及時解疑釋惑。而條例草案提交立法會審議後，特區政府官員深入細緻回答議員提出的上千條問題，對各個條款作出具體清晰的解釋說明，同時認真聽取議員意見，積極研究吸納，充分展現了責任擔當和科學、專業的精神。

港澳辦指，香港特區積極履行維護國家安全憲制責任，充分彰顯愛國愛港新氣象；香港國安條例順利通過，為保持香港長期繁榮穩定、推動「一國兩制」實踐行穩致遠提供更加堅實的制度保障。在高水平安全保障下，香港定能實現高質量發展和高水平開放，加快由治及興的鏗鏘步伐。隨着香港國安條例的制定實施，香港發展的安全根基必將進一步築牢，香港由治及興的進程必將進一步加快。香港一定能夠實現更好發展、創造更大輝煌，不斷譜寫「一國兩制」成功實踐的新篇章。

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中聯辦：條例補上國安短板漏洞

中聯辦表示，條例草案以全票通過香港回歸祖國以來又一具有里程碑意義的大事，標誌著香港特區有效落實基本法第23條規定的憲制責任，築牢了香港長治久安和繁榮穩定的“防護牆”，將以高水平安全保障高質量發展，香港由治及興的前景更加光明。

中聯辦又指，香港國安法為香港由亂到治並健步走向由治及興奠定堅實基礎，但香港面對的國家安全挑戰依然複雜嚴峻，與香港國安法實施配套的製度機制還須進一步健全。基本法第23條本地立法勢在必行。

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中聯辦認為，香港國安條例是兼顧維護國家安全和保障人權自由的好法律。條例的通過，與已實施的香港國安法有機銜接，補上香港維護國家安全存在的短板漏洞，進一步完善相關法律制度和執行機制，從而確保有效防範制止和懲治危害國家安全的行為和活動，為香港長治久安及維持長期繁榮穩定保駕護航。草案順利通過，讓香港能夠輕裝上陣、心無旁騖，全力拼經濟、謀發展、惠民生。在高水平安全保障下，香港定能抓住中國式現代化進程中的香港機遇，在服務強國建設、民族復興偉業中實現自身更大的發展。

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