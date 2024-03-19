23條立法｜港澳辦祝賀23條立法順利通過 中聯辦：回歸以來又一具有里程碑意義的大事

香港立法會全票通過《維護國家安全條例》，國務院港澳辦和中聯辦發文祝賀條例全票通過。港澳辦表示，完全支持及熱烈祝賀香港特區《維護國家安全條例》順利通過，指必將進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興；又指，國安才能港安，國安才能家安。保國家安全，就是保“一國兩制”，就是保香港繁榮穩定，就是保外來投資者的利益，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉。香港國安條例的制定實施，必将進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興。
港澳辦讚揚特區政府，有條不紊展開嚴謹紮實的準備工作，包括於今年1月啓動立法的公衆咨詢，詳盡介紹了立法的目的、原則、方式和要點，并通過舉辦咨詢會等多種形式，共並認真聽取各方意見建議，及時解疑釋惑。而條例草案提交立法會審議後，特區政府官員深入細緻回答議員提出的上千條問題，對各個條款作出具體清晰的解釋說明，同時認真聽取議員意見，積極研究吸納，充分展現了責任擔當和科學、專業的精神。
港澳辦指，香港特區積極履行維護國家安全憲制責任，充分彰顯愛國愛港新氣象；香港國安條例順利通過，為保持香港長期繁榮穩定、推動「一國兩制」實踐行穩致遠提供更加堅實的制度保障。在高水平安全保障下，香港定能實現高質量發展和高水平開放，加快由治及興的鏗鏘步伐。隨着香港國安條例的制定實施，香港發展的安全根基必將進一步築牢，香港由治及興的進程必將進一步加快。香港一定能夠實現更好發展、創造更大輝煌，不斷譜寫「一國兩制」成功實踐的新篇章。
中聯辦：條例補上國安短板漏洞
中聯辦表示，條例草案以全票通過是香港回歸祖國以來又一具有里程碑意義的大事，標誌著香港特區有效落實基本法第23條規定的憲制責任，築牢了香港長治久安和繁榮穩定的“防護牆”，將以高水平安全保障高質量發展，香港由治及興的前景更加光明。
中聯辦又指，香港國安法為香港由亂到治並健步走向由治及興奠定堅實基礎，但香港面對的國家安全挑戰依然複雜嚴峻，與香港國安法實施配套的製度機制還須進一步健全。基本法第23條本地立法勢在必行。
中聯辦認為，香港國安條例是兼顧維護國家安全和保障人權自由的好法律。條例的通過，與已實施的香港國安法有機銜接，補上香港維護國家安全存在的短板漏洞，進一步完善相關法律制度和執行機制，從而確保有效防範制止和懲治危害國家安全的行為和活動，為香港長治久安及維持長期繁榮穩定保駕護航。草案順利通過，讓香港能夠輕裝上陣、心無旁騖，全力拼經濟、謀發展、惠民生。在高水平安全保障下，香港定能抓住中國式現代化進程中的香港機遇，在服務強國建設、民族復興偉業中實現自身更大的發展。