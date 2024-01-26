熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-26 10:54:43

23條立法｜湯家驊：沒甚麼需擔心　一兩星期已可清楚提出意見

分享：
湯家驊：23條立法沒甚麼需擔心　一兩星期已可清楚提出意見

湯家驊：23條立法沒甚麼需擔心　一兩星期已可清楚提出意見

據報政府將在農曆新年前展開基本法第23條立法諮詢，行政會議成員兼資深大律師湯家驊表示，市民沒有甚麼需要擔心，相信一兩個星期已可以清楚提出意見。他表示諮詢時間的長短並非關鍵，諮詢的涵蓋面和深度才較關鍵。

湯家驊在電台節目解釋，現時比起2003年立法環境有很大分別，社會的國家安全意識增強很多。他又指23條立法會符合《國際人權公約》和法治原則，市民沒有甚麼需要擔心，相信諮詢會較多討論技術細節，例如政治團體的定義，相信大家已相當認識。

湯家驊料政治組織定義是討論重點

23條立法將禁止外國政治組織在香港進行政治活動，並禁止香港政治組織與外國政治組織建立聯繫。湯家驊相信，政治組織的定義將是其中一個討論重點，他認為美國中央情報局、英國軍情六處被列為政治組織，不會有太大爭議。但部分團體，例如美國國際民主協會、綠色和平、國際特赦組織，屬政治組織，但未必可證明是官方的政治組織。他認為，最重要是判斷組織的行為有否危害國家安全的效果或意圖。 

湯家驊認為政府不應該公開政治組織的名單，否則外界可能會以有色眼鏡看待組織，影響運作和籌款。他指政府可考慮設立機制，讓組織知道自己是否被視為政治組織。根據新加坡的做法，政府可要求組織登記，或讓組織自行登記，不會出現組織在不知情下被視為政治組織，或欠缺反對機會等情況。

Ad Block
本地活動(Google年度搜尋榜2023) 本地娛樂名人(Google年度搜尋榜2023) 熱搜外遊目的地天氣(Google年度搜尋榜2023) 熱搜本地頭條(Google年度搜尋榜2023) 熱搜地產話題(Google年度搜尋榜2023) 熱搜節目(Google年度搜尋榜2023) 熱搜話題人物(Google年度搜尋榜2023) 熱搜遊戲(Google年度搜尋榜2023) 熱搜電影(Google年度搜尋榜2023) 熱搜演唱會(Google年度搜尋榜2023) 熱搜環球娛樂名人(Google年度搜尋榜2023) 熱搜環球頭條(Google年度搜尋榜2023) 熱搜體育項目(Google年度搜尋榜2023)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受