23條立法｜湯家驊：沒甚麼需擔心　一兩星期已可清楚提出意見

據報政府將在農曆新年前展開基本法第23條立法諮詢，行政會議成員兼資深大律師湯家驊表示，市民沒有甚麼需要擔心，相信一兩個星期已可以清楚提出意見。他表示諮詢時間的長短並非關鍵，諮詢的涵蓋面和深度才較關鍵。
湯家驊在電台節目解釋，現時比起2003年立法環境有很大分別，社會的國家安全意識增強很多。他又指23條立法會符合《國際人權公約》和法治原則，市民沒有甚麼需要擔心，相信諮詢會較多討論技術細節，例如政治團體的定義，相信大家已相當認識。
湯家驊料政治組織定義是討論重點
23條立法將禁止外國政治組織在香港進行政治活動，並禁止香港政治組織與外國政治組織建立聯繫。湯家驊相信，政治組織的定義將是其中一個討論重點，他認為美國中央情報局、英國軍情六處被列為政治組織，不會有太大爭議。但部分團體，例如美國國際民主協會、綠色和平、國際特赦組織，屬政治組織，但未必可證明是官方的政治組織。他認為，最重要是判斷組織的行為有否危害國家安全的效果或意圖。
湯家驊認為政府不應該公開政治組織的名單，否則外界可能會以有色眼鏡看待組織，影響運作和籌款。他指政府可考慮設立機制，讓組織知道自己是否被視為政治組織。根據新加坡的做法，政府可要求組織登記，或讓組織自行登記，不會出現組織在不知情下被視為政治組織，或欠缺反對機會等情況。