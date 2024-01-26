23條立法｜湯家驊：沒甚麼需擔心　一兩星期已可清楚提出意見

湯家驊：23條立法沒甚麼需擔心 一兩星期已可清楚提出意見

據報政府將在農曆新年前展開基本法第23條立法諮詢，行政會議成員兼資深大律師湯家驊表示，市民沒有甚麼需要擔心，相信一兩個星期已可以清楚提出意見。他表示諮詢時間的長短並非關鍵，諮詢的涵蓋面和深度才較關鍵。

湯家驊在電台節目解釋，現時比起2003年立法環境有很大分別，社會的國家安全意識增強很多。他又指23條立法會符合《國際人權公約》和法治原則，市民沒有甚麼需要擔心，相信諮詢會較多討論技術細節，例如政治團體的定義，相信大家已相當認識。