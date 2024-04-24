23條立法｜登報反駁「馮睎乾」fb專頁　詩詞學會：亂咬亂噴、唯恐香港不亂

《基本法》23條立法前夕，「香港詩詞學會」在《大公報》刊登全版廣告，當中題為「堅定支持香港基本法23條立法唱和集」，並將43首「廣大詩人」的作品列舉。其後fb專頁「馮睎乾十三維度」撰文嘲諷，並作詩回應「劣版郭沫若們」。「香港詩詞學會」今(24日)在報章登刊「嚴重聲明」，指馮的文章「惡意攻擊」，認為學會所寫詩詞在「與惡勢力的鬥爭」彰顯出力量，證明惡勢力「可憐可悲」。

馮貼文指詩詞學會「詩極爛」「拍馬屁」 馮的貼文在3月17日發表，並以「次韻答香港的劣版郭沫若們」為題，當中評論蔡會長的詩「格律尚可，詩則極爛，語意也有點含糊」，又嘲諷對方談23條立法用到「千年歌至聖」，指「至聖」一向只用來稱呼堯、舜、孔、孟那個級數的聖人，「拍馬屁拍到喊人家『至聖』，還要公開賣廣告，真是斯文掃地」，並以貼出一則次韻回應，當中用做「黃台之瓜」、「請君入甕」、「刑灰」等典故，表達對23條立法的看法。

詩詞學會批次韻「瑣劣蹩腳斯文掃地」 惟事隔一個月，「香港詩詞學會」今日在《大公報》及《文匯報》刊登嚴正聲明還擊，聲稱「廣大市民」對學會的有關行為都十分支持，但聲稱有人卻「惶惶不可終日」，批評馮的貼文「惡意攻擊」，所寫次韻「瑣劣蹩腳，斯文掃地；行文則亂咬亂噴，唯恐香港不亂的惡念暴露無遺」，又指學會的詩詞「在與惡勢力的鬥爭中，彰顯出了力量，如一把鋒利的匕首刺中了他們的心窩」，強調今後將不屈不撓地應用詩詞的力量，和一切惡勢力作鬥爭，但並沒有就「至聖」是否屬「拍馬屁」作出回應。