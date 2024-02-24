23條立法｜「竊密罪」加「公眾利益」作抗辯　梁愛詩：或誤墮法網

梁愛詩 (資料圖片)

政府正就《基本法》23條立法諮詢至本月28日。前律政司司長梁愛詩今(24日)在電台表示，將23條立法中的「竊取國家機密」罪加入「公眾利益」的抗辯理由，好處是讓公眾更加安心，但擔心一旦誤解定義，反而會誤墮法網，形容做法「有好有唔好」。

非人人行事前先看法律 梁愛詩說，政府積極考慮加入「公眾利益」作為「竊取國家機密」罪的抗辯理由，好的是可以令公眾更安心，惟各人對「公眾利益」的理解很主觀，並非人人都會在行事前先看法律，若到時很主觀認為涉及公眾利益而覺得有權去披露機密時，反而有機會誤墮法網。

梁愛詩舉2019年反修例事件為例，指當時有不少人因政府推行逃犯修訂條例，以為自己可以「公民抗命」，但「公民抗命」並非辯護理由。 稱「公眾利益」定義太緊 或讓敵對勢力逃避法網 至於日後23條條文是否應該清楚定義何謂「公眾利益」，當時曾處理立法的她表示有保留，注意會否被人利用鑽空子。她解釋國家安全的情況隨時會改變，不是寫了定義出來就可以，並說英國在諮詢文件都是很多都不寫定義，由法官考慮當時的時間地點和社會情況去作為解釋，認為是法律解釋的原則，如用定義將他限制得更緊，可能會讓敵對勢力逃避法網。