23條立法 立會全票通過《維護國家安全條例》 李家超：等待了26年8個月19日

《維護國家安全條例草案》經過歷時10小時的辯論後，立法會以89票贊成票三讀通過，並於本周六(23日)刊憲及生效。行政長官李家超在三讀通過後隨即到立法會發言，形容昨日「是香港等待了26年8個月零19日的歷史時刻」，23條立法的憲制責任和歷史使命終於完成，國家安全得到有效保障。除88位在席議員投贊成票外，主席梁君彥亦罕有投票，稱「關乎特區政府與國家安全福祉，兹事體大」。 圖：林靄怡

立法會昨早9時加開會議，恢復二讀辯論《維護國家安全條例草案》。88名立法會議員輪流發言，經過逾7個小時辯論，下午4時二讀表決通過，隨即進入全體委員會審議階段，傍晚通過所有修訂。晚上近7時，88名在席議員，連同主席梁君彥，合共89人投下贊成票，三讀通過。 李家超表示，昨日是香港的歷史時刻，是特區第六屆政府和第七屆立法會終於共同完成光榮使命的歷史時刻，是香港特區共同譜寫光榮歷史的驕傲時刻；履行了23條本地立法的憲制責任，完成歷史使命，不負中央所託及國家信任。他將簽署法案，本周六刊憲公布實施。他形容，《維護國家安全條例》讓香港有效防範、制止和懲治間諜活動、外國情報單位的陰謀陷阱和敵對勢力的滲透破壞；可有效防範「黑暴」、「顏色革命」、「港獨」和暴力破壞。 李家超又指，23條立法後，國家安全得到保障下，一國兩制給予的獨特地位和優勢下，香港風光無限好，市民將有更好的生活、更好的收入、更好的照顧。他續指，立法後香港仍會保持言論及新聞等自由，形容香港現時可以昂首闊步全速前進，拼經濟、謀發展。他表示，《港區國安法》與23條將會互相銜接及輔助，維護國家安全。

梁君彥：破例投票彰顯國家安全人人有責 立法會主席梁君彥今次亦罕有投票。他在會上解釋，一般而言他不會投票，但今次破例投下贊成票，因23條非普通本地立法，關乎特區和國家安全福祉，兹事體大，破例與議員一同投票，彰顯國家安全、人人有責。他會後與全體議員會見傅媒，指全體議員辛苦審議，一致贊成，值得他投票，有一張完美的成績表。他又表示，條例獲得通過代表香港踏入新一頁；又形容審議過程高效，審議質素達致新高度，為日後的法案審議起良好的示範作用。 保安局長鄧炳強在二讀表決前發言，感謝全體議員，毫無保留支持草案，形容草案是香港社會各界共同努力的成果，亦是政府致力推展23條立法所交出的功課。他表示，諮詢期間共收到98.6%的支持意見，顯示立法有很強大的民意基礎，民心所向。他指，草案如果獲得通過，就標誌香港回歸超過26年以來，維護國家安全的法律體制和執行機制，終於可得到一次全面檢視和完善。 他又感謝中央機構支持和特首領導，以及公務員和問責團隊不眠不休進行法例草擬、審議和解說，及時完成極為艱巨工作；又感謝提供寶貴意見，以及各政黨及社團積極解說，反駁無理抹黑。他又指，正密鑼緊鼓安排解說工作，鼓勵大衆增加對條例了解。 二讀辯論期間，88名在席議員均有發言，全部議員均支持23條立法工作。法案委員會主席廖長江指，委員會連同早前成立的小組委員會，共舉行25次會議，討論近50小時，參考公眾的意見，並就條文逐一深入而全面的審議，委員向政府當局作出遠超一千項提問。他相信，條例通過後，能夠與《港區國安法》共同構築起維護國家安全的有效屏障，讓香港重新上路，