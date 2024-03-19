23條立法｜立法會二讀通過草案　進入全體委員會審議階段 (更新)

【16:11更新】立法會今(19日)恢復二讀辯論涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例草案》，經過約7小時辯論後，全體通過《基本法》23條立法草案的二讀，會議進入全體委員會審議階段，一併辯論草案原條文和政府提出的91項修訂。 23條立法｜鄧炳強：有人惡意炒作修正案 保安局長鄧炳強發言時指，諮詢期間共收到98.6%的支持意見，顯示立法有很強大的民意基礎，民心所向，若草案獲得通過，標誌著香港回歸逾26年以來，維護國家安全的法律體制和執行機制，終於可得到一次全面檢視和完善。

他強調，草案已訂明尊重及保障人權，而且沿用《普通法》下一貫常用的法律草擬方式，批評有人惡意炒作草案的修正案，指控特區政府可任意訂立附屬法例，國家安全風險可能突如其來，無法預計；相關做法可更有效實施維護國家安全的機制，及時防範和化解國家安全風險。

23條立法｜立法會 恢復 二讀草案 議員：爭取今日內完成 【11:50更新】立法會今早(19日)加開大會，恢復二讀辯論涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例草案》，並將審議政府提出91項修正案，如草案二讀獲得通過，將會進入全體委員會審議及三讀。立法會主席梁君彥發言指，相信立法會全體議員對能參與這項歷史重任感到十分光榮，有信心全體議員會履職盡責，全力以赴，令立法在高質及高效下完成。立法會議員陳勇指，23條在社會上諮詢充足，會爭取在今日內完成草案立法。

23條立法｜ 梁君彥：全體議員對歷史重任感光榮 梁君彥說，23條立法是整個特區的憲制責任，完全認同特首李家超指「早一日完成立法，國家安全早一日得到保障」，社會希望盡快完成立法，因此今日特別加開會議處理條例草案餘下立法程序。他相信立法會全體議員對能參與這項歷史重任感到十分光榮，大家都希望盡快做好這項已經耽誤逾26年的立法工作，為國家安全做好防護屏障，確保國家安全早日得到更有效的維護。 法案委員會主席廖長江在會上匯報委員會的審議工作，指由2月27日至3月14日，法案委員會及小組委員會共舉行25次會議，進行近50小時討論，審議過程中，委員參考了公眾的意見，並對條文逐一進行深入而全面的審議，委員向當局提出超過1,000項提問，包括不少市民關心的情境題。他形容法案委員會經過詳盡審議，肯定草案在國家安全方面能夠按照《普通法》及法治原則，有效防範、制止及懲治極少數危害國家安全份子，又說條例草案獲通過後，能夠與《香港國安法》銜接、兼融和互補。

23條立法｜ 陳勇：高質高效立法補充短板 立法會議員陳勇就表示，23條立法已期待超過26年 ，今日會全力以赴、高質高效立23條，補充中國香港安全及國家安全的短板，相信明日開始，香港可以在特首李家超帶領下，全力以赴拼經濟、改善民生。 23條立法｜陳國基 會前 向議員發 信息 促通過草案 此外，政務司司長陳國基逐一向議員發信息，懇請投下支持票，讓《維護國家安全條例草案》順利通過，讓香港能盡快落實回歸近27年來未完成的任務。他表示立法過程標誌香港特區切實履行《基本法》的憲制重任、行政立法機關群策群力、全港上下堅定保家衛國的決心，意義重大。法案委員會一眾委員連日廢寢忘餐，盡心盡力審議法案，對他們嚴謹高效的表現，深感敬佩。