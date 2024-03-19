23條立法｜立法會恢復二讀草案　梁君彥：全體議員對歷史重任感光榮

立法會今早(19日)加開大會，恢復二讀辯論涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例草案》，並將審議政府提出91項修正案，如草案二讀獲得通過，將會進入全體委員會審議及三讀。立法會主席梁君彥發言指，相信立法會全體議員對能參與這項歷史重任感到十分光榮，有信心全體議員會履職盡責，全力以赴，令立法在高質及高效下完成。

梁君彥說，23條立法是整個特區的憲制責任，完全認同特首李家超指「早一日完成立法，國家安全早一日得到保障」，社會希望盡快完成立法，因此今日特別加開會議處理條例草案餘下立法程序。他相信立法會全體議員對能參與這項歷史重任感到十分光榮，大家都希望盡快做好這項已經耽誤逾26年的立法工作，為國家安全做好防護屏障，確保國家安全早日得到更有效的維護。

法案委員會主席廖長江在會上匯報委員會的審議工作，指由2月27日至3月14日，法案委員會及小組委員會共舉行25次會議，進行近50小時討論，審議過程中，委員參考了公眾的意見，並對條文逐一進行深入而全面的審議，委員向當局提出超過1,000項提問，包括不少市民關心的情境題。他形容法案委員會經過詳盡審議，肯定草案在國家安全方面能夠按照《普通法》及法治原則，有效防範、制止及懲治極少數危害國家安全份子，又說條例草案獲通過後，能夠與《香港國安法》銜接、兼融和互補。

23條立法｜陳國基 會前 向議員發 信息 促通過草案

此外，政務司司長陳國基逐一向議員發信息，懇請投下支持票，讓《維護國家安全條例草案》順利通過，讓香港能盡快落實回歸近27年來未完成的任務。他表示立法過程標誌香港特區切實履行《基本法》的憲制重任、行政立法機關群策群力、全港上下堅定保家衛國的決心，意義重大。法案委員會一眾委員連日廢寢忘餐，盡心盡力審議法案，對他們嚴謹高效的表現，深感敬佩。

由於立法會加會審議23條立法草案，行政會議今日不舉行會議，下次行會會議將在3月26日舉行，至於原定於今日舉行的委員會會議，亦因要審議23條立法而改期，包括《2023年護士註冊(修訂)條例草案》委員會，以及保障公務員、退休公務員及合資格人士福利相關事宜小組委員會等。