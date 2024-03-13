23條立法｜立法會法案委員會完成逐條審議　鄧炳強：立法要公道非慈悲與否

立法會今(13日)繼續審議《基本法》23條草案條文，並在下午再加開會議。到下午約2時50分，法案委員會主席廖長江宣布，完成逐條審議條文的階段。
23條立法｜完成審議後將向內會交報告
在法案委員會完成逐條審議條文後，將處理政府或議員提出的修訂，當法案委員會完成審議，就可向立法會內務委員會提交報告，負責法案的官員可作恢復二讀辯論的預告。
今日會上討論非法騷擾國安案件人員的條文，一經循公訴程序定罪，可處監禁10年。保安局局長鄧炳強表示，有關行為是令相關人員感到驚恐、困擾或蒙受傷害，而各人「把尺」不一樣，可能有些人「把尺特別低、講句話大聲啲都會驚到死」，因此傾向採用符合常人標準的準則。鄧炳強又指立法並非關乎是否慈悲，而是要確保公道。
議員關注相關罪行的舉證門檻太狹窄，憂慮對相關人員的保障不足。經民聯主席盧偉國表示，條例上的文字表述寬鬆，擔心是「對敵慈悲對友刁」。工聯會會長吳秋北建議條例刑罰分成兩級制，若未能符合條例內的所有定罪條件，純粹是侮辱執行國安工作的人員，就處以較輕刑罰。
鄧炳強表示訂立法例時要公道，而非考慮是否慈悲，一方面保障執法及處理國安工作的人員，另一方面避免市民誤墮法網。他舉例在2019年反修例運動時，與家人受到滋擾，指有人向他作出騷擾言論，他不會感到害怕，但若致電他家人的工作地點，情況就不同，因此要視乎場景、對象等因素。
律政司司長林定國表示條文並非收窄舉證門檻、反而是擴闊門檻，因無論是準備執行、正在執行，或已完成執行國安工作的人員都受保障。不過判斷是否非法騷擾國安案件人員，要分析因果關係，例如律師在10年前曾處理國安案，在10年後被騷擾，較難證明兩者有因果關係。但若該名律師在處理國安案件時被騷擾，就有較強的因果關係。
相關條文主要針對本地行為，並無域外效力。署理首席政府律師梁文豐舉例說，有人使用外地電話卡向本地人士發送騷擾訊息，有部分犯罪行為在香港發生，因此本港司法機構會有司法管轄權。