23條立法｜立法草案三讀通過 廠商會：香港可更無後顧之憂地主動作為

《基本法》23條立法草案今日三讀全票通過，並於周六(23日)刊憲生效，多個團體均表示歡迎立法會通過條例草案。其中廠商會表示，維護國家安全條例，為困擾香港近27年的問題劃上句號，認為如今國安領域的不確定性已被完全掃除，香港可以更無後顧之憂地主動作為，加快產業升級變革，用好優勢、抓住機遇，吸引人才和資本，實現更美好光明的前景。 廠商會長盧金榮表示，整個《基本法》23條的立法過程充分體現了香港法治透明和公平的精神，又指條例草案充分吸納公眾諮詢意見，經過立法會高效嚴謹地審議條文內容後，相信已能有效為維護國家安全補齊短板，同時釐清公眾疑問，讓工商界對條例充滿信心。

香港工業總會：「一國兩制」得以行穩致遠 香港工業總會亦表示，23條立法的落實為國家安全提供更有力的法律保障，「一國兩制」得以行穩致遠，社會可全力聚焦經濟和民生議題，香港營商環境進一步優化。主席莊子雄表示，感謝議員們連日來馬拉松式開會審議及表決草案，同時政府官員在諮詢期內，也詳細向市民、傳媒、外國商會及外國駐港領事解釋立法內容，爭取他們對法例的支持。 工總強調，23條立法的落實為國家安全提供更有力的法律保障，「一國兩制」得以行穩致遠，社會可全力聚焦經濟和民生議題，香港營商環境進一步優化，為香港的未來發展奠下堅實基礎。

醫療衞生界代表歡迎通過條例草案 醫療衞生界亦在同日出公告，表示歡迎通過條例草案。全國政協常務委員高永文、港區全國人大代表林順潮、立法會醫療衞生界議員林哲玄、前食物及衞生局長陳肇始等，24位醫療衞生界代表示，通過條例草案是香港社會全面回復法治和穩定秩序的一個里程碑，他們作為香港醫療衞生界的代表示熱烈歡迎。 他們表示，《條例草案》是防範、制 和懲治危害國家安全的行為和活動的法理基礎，有效保障特區居民和在特區的其他人的合法權益，確保特區內的財產和投資受法律保護，有利於保持特區的繁榮和穩定；呼籲全體同仁及全港各界，繼續守護「一國兩制」，共同維護國家主權、統一和領土完整，為香港的長治久安、穩定繁榮積極貢獻力量。