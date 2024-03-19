23條立法｜管浩鳴：用國安法情況極少因很「丟架」　葉劉：若03年已立法就不會有「佔中」 (更新)

【14:00更新】立法會今早(19日)特別加開大會，恢復二讀辯論涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例草案》，並將審議政府提出91項修正案，如草案二讀獲得通過，將會進入全體委員會審議及三讀。在會上，完善後立法會議員逐一發言支持修正案，其中選委會議員管浩鳴指，任何政府要動用《國安法》是極少數，而且是「丟架」的事情，有辱國體。

23條立法｜稱會有辱國體 傷害民族精神 管浩鳴發言時表明支持23條立法草案，並指任何政府要動用《國安法》，其實是一個極少數的情況，亦可以說是最不想出現的情況，因為是一件很「丟架」的事情，形容為有辱國家體面，亦傷害了民族的精神。

他續說，市民千萬別想政府要緊急通過立法，因為背後用意只是要保障廣大市民的福祉，並非打算隨便去捉捕大家，促請市民毋須過分去擔心這件事情。 行政會議召集人、曾任保安局局長的新民黨葉劉淑儀指，今次立法比起21年前她處理時肩負更大責任，若在2003年通過23條立法，就不會出現2014年「佔中」，被外媒美化為「雨傘」東西，到2019年更有駭人聽聞的暴力行動，意圖推翻政府，將香港分裂出去等。她說外部勢力想顛覆香港社會秩序，強調就國家安全立法是完善本港法制，是有實際需要。

23條立法｜ 鄧家彪：已故黃霑當年支持立法 工聯會鄧家彪就稱，2003年受反中亂港勢力抹黑令23條立法闖關失敗，令香港變成「無掩雞籠」，形容26年間全港市民付出的代價沉重高昂，今日23條立法近乎有百分百民意支持，並引用已故填詞人黃霑在2002年支持23條立法的言論，指有外國人七嘴八舌、議論紛紛，行為十分荒謬，身為港人十分反感，毋須理會，不必分心。 23條立法｜狄志 遠： 是時候放下矛盾 社會界議員狄志遠發言時指，過去一段時間，香港在迷霧中摸索，社會在紛爭中持續內耗，社會發展停滯不前，大家對前景失去信心，現時雲霧已散，大家亦是時候放下心中矛盾、同舟共濟，重拾不屈不撓的拼搏精神。他說今日目標很清楚，就是為香港下一代打造更美好的生活條件。

民建聯李慧琼和林琳用英文發言，其中李慧琼表示，不少國家都有國家安全法例，本港立法亦有參考外國做法，配合本地需要。本身是社工的林素蔚就稱，自己「粉身碎骨」支持條例草案，又說社工講求公平、公義、人權和尊重，今次草案體現對人權的尊重和保障，希望業界支持。 23條立法｜張宇人：商界疑慮因過去對國安概念不清 自由黨議員張宇人說，商界對國家安全深感疑慮，是因為過去對國家安全的概念不清，又指23條容許香港有國家安全法律和執行機制，是創舉及舉世無雙，相信草案對國家重託終於有所交代，亦對國際社會交出一份讓人信服的行為標準。