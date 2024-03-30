23條立法｜美國將對香港多名官員實施簽證限制 港府︰嗤之以鼻無懼威嚇(更新)

針對美國國務院發布「2024年香港政策法報告」和布林肯發表的聲明，外交部駐港公署發言人今日(30日)表示，有關言行顛倒黑白、污名化《港區國安法》、特區選舉制度和香港《維護國家安全條例》，詆毀香港法治、民主、自由、人權狀況，甚至揚言制裁特區官員，粗暴干預香港事務和中國內政，對此表示堅決反對和強烈譴責。

發言人表示，剛生效的香港國安條例與《港區國安法》銜接互補，有力阻塞香港特區維護國家安全法律漏洞，如今的香港擁有更穩定、更可預期的營商和發展環境，批評美方涉港「謊言報告」早該被掃進歷史垃圾堆，敦促美方認清事實管好自己的事情，借香港議題自導自演偽善雙標的拙劣戲碼，只會透支美方自身所剩無幾的顏面和信譽。

特區政府就美國發表《香港政策法》報告及布林肯的相關聲明中對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責和反對，指當中內容明顯是為保護美國獨大的政治目的而編製。為打壓其他地方的發展權利和安全利益而堆砌故事穿鑿附會，是明顯為服務美國自身政治利益而創作的製成品。



發言人表示美國重施故技，對特區各方面情況發表以政治凌駕法治、顛倒是非的謬論，公然干涉屬中國內政的香港事務，試圖破壞香港繁榮穩定，結果只會醜態畢露，絕不會得逞。美國所謂報告所提及之前任意實施的所謂「制裁」，以及相關聲明揚言擬施加所謂「簽證限制」，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇維護國家安全的香港特區人員，明目張膽地對中國內政和香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。香港特區對美國所謂「制裁」和「簽證限制」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。