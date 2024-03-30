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2024-03-30 11:40:03

23條立法｜美國將對香港多名官員實施簽證限制 駐港公署強烈譴責

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外交部駐港公署(資料圖片)

外交部駐港公署(資料圖片)

香港通過和實施《基本法》23條立法後，美國國務卿布林肯周五(20日)宣布，將會對香港多名官員實施簽證限制，但未有指明身份。

針對美國國務院發布「2024年香港政策法報告」和布林肯發表的聲明，外交部駐港公署發言人今日(30日)表示，有關言行顛倒黑白、污名化《港區國安法》、特區選舉制度和香港《維護國家安全條例》，詆毀香港法治、民主、自由、人權狀況，甚至揚言制裁特區官員，粗暴干預香港事務和中國內政，對此表示堅決反對和強烈譴責。

發言人表示，剛生效的香港國安條例與《港區國安法》銜接互補，有力阻塞香港特區維護國家安全法律漏洞，如今的香港擁有更穩定、更可預期的營商和發展環境，批評美方涉港「謊言報告」早該被掃進歷史垃圾堆，敦促美方認清事實管好自己的事情，借香港議題自導自演偽善雙標的拙劣戲碼，只會透支美方自身所剩無幾的顏面和信譽。

美國國務卿布林肯周五(20日)宣布，將會對香港多名官員實施簽證限制。（路透社資料圖片）

美國國務卿布林肯周五(20日)宣布，將會對香港多名官員實施簽證限制。（路透社資料圖片）

美方重申不應讓香港享回歸前特殊待遇

布林肯發聲明，稱國務院已向國會提交《香港政策法》年度報告。他指出北京在過去一年繼續採取行動，遏制香港的高度自治、民主制度、權利及自由，包括通過基本法23條立法，指條例「廣泛而模糊」，可被用作消除香港以至境外的異見聲音。布林肯同時表示，北京及香港過去一年加強打壓公民社會及異見聲音，因此宣布採取措施，向多名香港官員實施簽證限制，以作回應，惟聲明中未有提及簽證限制涉及香港官員的身份。報告再次表明，美方不應讓香港享有九七回歸前的特殊待遇，亦指在過去一年，超過150間海外新聞機構收到來自特區政府的投訴信件。

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美國自2020年《港區國安法》生效後，累計對最少42名現任或前任香港官員實施制裁。美國國會跨黨派議員去年11月提案，要求白宮檢視是否將更多香港官員及國安法指定法官納入制裁，列出的49人名單中包括律政司司長林定國、警務處處長蕭澤頤、終審法院首席法官張舉能等。

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