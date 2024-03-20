23條立法｜美西方國家、反華組織政客等續抹黑詆毀　港府強烈譴責

特區政府今日（20日）堅決反對和強烈譴責一些美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體、「走佬」外國的通緝犯等在《維護國家安全條例》於昨日(19日)獲立法會全票通過後，繼續作出抹黑詆毀、極為誤導和錯誤的言論，斥有關言論不但歪曲事實、顛倒是非，亦全然漠視香港特區立法的憲制責任和實際需要，以及該法例訂立後，對經濟發展和人權保障所帶來的正面效果。



發言人強調，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，很多普通法司法管轄區，例如美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭等西方國家及新加坡等，都制定了多部維護國家安全的法律，惡意抹黑《維護國家安全條例》的反華分子卻對此視而不見、大放厥詞，是典型的政治霸權和虛偽的雙標。



發言人稱條例充分考慮保護在香港的金融、媒體和各類組織的正常商業行為和國際交流需要，特區政府已在不同場合多次強調這些正當商業行為和國際交流絲毫不受影響，但是作出抹黑的美西方國家、反華組織（包括『香港監察』、國際特赦組織）、反華政客（包括彭定康）、媒體、「走佬」外國的通緝犯等刻意選擇無視，對條例橫加批評，其專橫跋扈表露無遺，充分暴露其唯恐香港不亂的險惡用心。特區政府強烈敦促他們停止誣衊抹黑、干預屬於中國內政的香港事務，這些卑劣的政治技倆注定以失敗告終。