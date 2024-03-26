23條立法｜「美隊2.0」不獲減刑　狄志遠：令人誤會23條要加監

外號「第二代美國隊長」馬俊文因干犯煽動分裂國家罪成判囚5年，據悉他原定在昨日出獄，但因應《基本法》23條立法後新修訂的《監獄規則》，他不獲減刑，要繼續服刑。贊成通過23條立法的新思維主席、社福界立法會議員狄志遠今(26日)表示，馬俊文突然不獲減刑觀感不好，擔心令市民誤以為「過咗23條就要加監。」

狄志遠表示，馬俊文不獲減刑的做法不利社會復和，憂令市民誤以為23條通過後就會，促請政府在不危害國家安全的前題下，可以稍微放寬，勿矯枉過正。

對於懲教署表示馬俊文不獲減刑的決定不設上訴機制，行會成員、資深大律師湯家驊指，23條在上周二(19日)通過，到上周六(23日)刊憲實施，期間僅得4日，指馬俊文並無足夠時間應對減刑被拒，若馬俊文認為懲教署署長決定不合理，以及違反程序公義，有機會可以申請司法覆核，並建議懲教署應給予機會重新申述。

特首李家超在行會前就指，按修訂的《監獄規則》，囚犯除非獲懲教署署長信納不會危害國安，否則一般不會獲得減刑，這不論在生效日前或後所判，相關新規則仍然生效。他強調必須要讓所有人都明白，如果有人干犯涉及國家安全的嚴重罪行，正常來說都不會獲得減刑，認為不獲減刑是一般做法，又指做法正是告訴給大家知道，不要嘗試做任何危害國家安全的行為和活動，市民切勿以身試法。