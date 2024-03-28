23條立法｜「美隊2.0」不獲減刑　譚惠珠：馬俊文本無必然權利

據悉因「煽動分裂國家」罪名入獄、外號「第二代美國隊長」的馬俊文，在《基本法》23條立法收緊提早獲釋安排之下未能出獄，成為23條立法後的首例。全國人大常委會香港基本法委員會前副主任譚惠珠今(28日)在報章撰文指，馬俊文案與「無罪推定」的原則無關，強調香港的法律，從沒有給予囚犯必然權利獲得減刑或提早釋放，因危害國安被判入獄的人士，理應按判決服滿刑。

23條立法｜指案件 無關「追溯力」及「無罪推定」

譚惠珠說，新的《監獄規則》並非懲罰性措施，沒有增加被判的刑期及非法羈押影響人權的問題，亦不影響已經被提早釋放的人士，故無引起所謂「追溯力」的問題。她認為馬俊文的情況是有關提早釋囚的問題，馬是已被公開審判和定罪的人士，與「無罪推定」的原則無關。她指馬本來就沒有必然的減刑或提早釋放的權利，而是由懲教署署長酌情處理，若不獲提早釋放，亦仍然符合他被判入獄的刑期。